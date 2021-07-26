За минувшие сутки в Липецке выявили 145 случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 38 508 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 302 человека выздоровели, в том числе 38 за последние сутки, 4 105 — лечатся, 1 101 человек умер, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 094 человека.

В больницах сегодня находятся 862 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 243 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 244 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 145, на втором месте с большим отрывом Елец — 31, на третьем Лебедянский район — 10. В Данковском и Хлевенском районах — по 8, в Липецком и Тербунском районах — по 6, в Чаплыгинском районе — 5, в Воловском, Добровском, Задонском и Измалковском районах — по 4, в Краснинском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Елецком районе — 2, в Долгоруковском районе — один заболевший.