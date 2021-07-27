Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 27 июля. Сегодня в Липецке снова жарко: до +31 градуса тепла. На улице Чапаева начался ремонт дороги. Во вторник можно записаться на получение бесплатной юридической консультации и на участие в парковом велоквесте. Завершается прием возражений по строительным проектам.

Погода



В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем - до +31 градуса.



День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.



Дороги



На улице Чапаева начали ремонт дороги. Скоро там будут укладывать выравнивающий слой. После этого дорожники обустроят колодцы и уложат верхний слой асфальта. Ремонт планируют завершить до 31 августа.



ЛипецкУлица Чапаева — Яндекс.Карты





Брось себе вызов



Липчанин Константин дал пример своей тренировки. А вам слабо?



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Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



Мобильные пункты вакцинации во вторник будут работать в ТРЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00), в ТРЦ «Малибу» (с 12:00 до 16:00), ТЦ «Радуга» (с 14:00 до 18:00) и ТРЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Велоквест в парке



В Нижнем парке 29 июля планируют провести велоквест. Для участия в игре нужно собрать команду друзей и подать заявку.







Строительные планы



Департамент градостроительства и архитектуры завершает прием замечаний в рамках общественных обсуждений строительных проектов, которые хотят реализовать в Липецке. Так, за получением разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции и строительства индивидуальных жилых домов, административных зданий и магазинов обратились правообладатели земельных участков по улицам Ленина (Сселки) Неделина, Байкальской, Советской (Сселки), Смирнова, Бардина, Московской, Ковалева и Юношеской. Свои замечания можно оправлять на электронную почту



Бесплатная юридическая помощь



29 июля с 15:00 до 17:00 часов представители Адвокатской палаты Липецкой области (ул. Крайняя 7, 1 этаж) будут оказывать бесплатную юридическую помощь жителям области, имеющим право на ее получение. Её могут получить обманутые вкладчики кредитных потребительских кооперативов. Кроме того, право на такую помощь предоставлено беременным женщинам и мамам детей до 3 лет. Предварительная запись на прием с 09:00 до 15:00 по телефону 27-00-39.



Погасшая звезда



27 июля 1964 в Воронеже в семье инженера родился Юрий Клинских. Через 25 лет вся страна будет знать его как Юру Хоя - фронтмена группы «Сектор газа». Предлагаем вспомнить творчество музыкантов и, может быть, узнать новые для себя направления их работы.



В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем - до +31 градуса.День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.На улице Чапаева начали ремонт дороги. Скоро там будут укладывать выравнивающий слой. После этого дорожники обустроят колодцы и уложат верхний слой асфальта. Ремонт планируют завершить до 31 августа.Липчанин Константин дал пример своей тренировки. А вам слабо?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Мобильные пункты вакцинации во вторник будут работать в ТРЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00), в ТРЦ «Малибу» (с 12:00 до 16:00), ТЦ «Радуга» (с 14:00 до 18:00) и ТРЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.В Нижнем парке 29 июля планируют провести велоквест. Для участия в игре нужно собрать команду друзей и подать заявку.Департамент градостроительства и архитектуры завершает прием замечаний в рамках общественных обсуждений строительных проектов, которые хотят реализовать в Липецке. Так, за получением разрешения на отклонение от предельных параметров для последующей реконструкции и строительства индивидуальных жилых домов, административных зданий и магазинов обратились правообладатели земельных участков по улицам Ленина (Сселки) Неделина, Байкальской, Советской (Сселки), Смирнова, Бардина, Московской, Ковалева и Юношеской. Свои замечания можно оправлять на электронную почту ps-info@lipetskcity.ru 29 июля с 15:00 до 17:00 часов представители Адвокатской палаты Липецкой области (ул. Крайняя 7, 1 этаж) будут оказывать бесплатную юридическую помощь жителям области, имеющим право на ее получение. Её могут получить обманутые вкладчики кредитных потребительских кооперативов. Кроме того, право на такую помощь предоставлено беременным женщинам и мамам детей до 3 лет. Предварительная запись на прием с 09:00 до 15:00 по телефону 27-00-39.27 июля 1964 в Воронеже в семье инженера родился Юрий Клинских. Через 25 лет вся страна будет знать его как Юру Хоя - фронтмена группы «Сектор газа». Предлагаем вспомнить творчество музыкантов и, может быть, узнать новые для себя направления их работы.