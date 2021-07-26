Елецкое предприятие закрыли из-за заболевших рабочих и COVID-нарушений

В мебельном цехе не было условий для соблюдения социальной дистанции. На предприятии произошла вспышка COVID-19.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя. При проверке сигнала о вспышке COVID-19 среди сотрудников организации было установлено, что на предприятии не соблюдают противоэпидемиологические меры.



В период с 23 по 26 июля санитарные врачи получили информацию о положительных тестах на COVID-19 у четырех сотрудников предприятия. 2 июля при проведении эпидемиологического расследования причин и условий возникновения случаев COVID-19 и организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в цехе по производству мебели индивидуального предпринимателя выявлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В цехе по производству мебели нарушаются условия обеспечения безопасности работающих в период ограничительных мероприятий при наличии рисков инфицирования COVID-19. В нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области в цехе на полу помещения отсутствуют разделительные полосы на расстоянии не менее 1,5 метра, цех не оснащен бактерицидным облучателем, уборка проводится без дезинфицирующих средств.



Предприниматель частично признал вину, пояснил, что не уследил: стерлась разметка и закончились дезинфицирующие средства, в содеянном он раскаивается. При выявлении первых заболевших работников цех он закрыл самостоятельно. Сейчас они выздоровели и готовы приступить к работе. Предприниматель просил освободить его от административной ответственности ввиду малозначительности совершенного правонарушения.



Суд признал бизнесмена виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания мебельный цех закрыли вплоть до 31 августа 2021 года.