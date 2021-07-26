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Мэрия Липецка пытается продать квасильный цех

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#приватизация #торги #недвижимость
Мэрия Липецка пытается продать квасильный цех

За этот актив и сопутствующий лот просят 5,1 млн рублей.

Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги муниципальную недвижимость. Аукцион по продаже промышленных зданий проводят по поставлению городской администрации. Ранее эти активы пытались продать четыре раза, но покупателя так и не нашли.

Теперь эти активы городской администрации оценили в 5 110 624 рублей. За эту сумму инвесторам предлагают приобрести недвижимость на улице Базарной. Это квасильный цех площадью 1 214,4 кв.м и эстакада протяженностью 9 метров. Они расположены на участке площадью 3 540 кв.м, где единственный вид разрешенного использования — размещение производственной базы. Известно, что квасильный цех был построен в 1962 году.

Торги по приватизации назначены на 5 августа. Если имущество удастся сбыть, то выручка от договора поступит в городскую казну.
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#приватизация #торги #недвижимость

Комментарии (2)

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Акула Додсон

22 минуты назад
Чтобы открыть там производство в соответствии с действующими сейчас нормами, дешевле эту халабуду снести и построить новый цех.
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квасной патриот

56 минут назад
а что там мэрия квасила?
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