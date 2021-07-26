Общество

35 минут назад

Липчанка заявила пивнушке иск на возмещение морального вреда

3 902
#иск #моральный вред
Липчанка заявила пивнушке иск на возмещение морального вреда

Женщина нашла крайне нетривиальное основание для обращения в суд.

Жительница Липецка обратилась с иском в Советский районный суд. Липчанка подала заявление в адрес администрации пивного магазина, расположенного на улице Московской. Женщина потребовала, в числе прочего, компенсировать причиненный ей моральный вред.

Как указано в иске, на входе в магазин есть рекламная вывеска о том, что в пивнушке принимают платежи операторов сотовой связи. У липчанки была срочная потребность в оплате сотовой связи, однако она не смогла это сделать, так как платежи в пивнушке давно не принимают. По этой причине липчанка не смогла совершить телефонный звонок больному родственнику. Женщина просила суд обязать ответчика демонтировать рекламную вывеску, а также взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублец.

В судебном заседании представитель истца требования в части демонтажа рекламной конструкции не поддержала, настаивала лишь на рассмотрении требований о компенсации морального вреда. Ответчик иск не признал, объяснив, что права истца не нарушал.

Суд не признал информационную конструкцию «Продукты. Прием платежей» рекламной вывеской. Наличие на входе в магазин информационной вывески прав истца как потребителя на предоставление информации не нарушает.

В удовлетворении иска о компенсации морального вреда суд отказал.
3 902
#иск #моральный вред

Комментарии (3)

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valerafromsplus

24 минуты назад
У меня моральный вред от вашего баннера с собакой! Куда обратиться? :)
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Женщине

25 минут назад
Вот когда Вы проходите мимо забора,а там написано ...,как думает ,это реклама?
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АННА

29 минут назад
Вот и зря
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