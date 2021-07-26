Липчанка заявила пивнушке иск на возмещение морального вреда

Женщина нашла крайне нетривиальное основание для обращения в суд.

Жительница Липецка обратилась с иском в Советский районный суд. Липчанка подала заявление в адрес администрации пивного магазина, расположенного на улице Московской. Женщина потребовала, в числе прочего, компенсировать причиненный ей моральный вред.



Как указано в иске, на входе в магазин есть рекламная вывеска о том, что в пивнушке принимают платежи операторов сотовой связи. У липчанки была срочная потребность в оплате сотовой связи, однако она не смогла это сделать, так как платежи в пивнушке давно не принимают. По этой причине липчанка не смогла совершить телефонный звонок больному родственнику. Женщина просила суд обязать ответчика демонтировать рекламную вывеску, а также взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублец.



В судебном заседании представитель истца требования в части демонтажа рекламной конструкции не поддержала, настаивала лишь на рассмотрении требований о компенсации морального вреда. Ответчик иск не признал, объяснив, что права истца не нарушал.



Суд не признал информационную конструкцию «Продукты. Прием платежей» рекламной вывеской. Наличие на входе в магазин информационной вывески прав истца как потребителя на предоставление информации не нарушает.



В удовлетворении иска о компенсации морального вреда суд отказал.