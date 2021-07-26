Общество

53 минуты назад

Липчане будут выбирать депутатов в новых кабинках

6 392
#выборы #голосование #тендер
Липчане будут выбирать депутатов в новых кабинках

В избирательные участки поставят почти триста комплектов.

Региональная избирательная комиссия объявила электронный аукцион на изготовление и поставку кабин для тайного голосования при проведении выборов депутатов липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва. За это оборудование готовы заплатить 2 339 462 рублей.

На эту сумму подрядчик должен изготовить и поставить 278 комплектов, состоящих из металлокаркаса, стенок, столика для голосования и драпировки. Шторки для входа и выхода из кабины должны быть с изображениями герба России. Весь товар должен быть новым, изготовленным из не бывших в употреблении материалов, выпущенных в 2021 году. Срок эксплуатации товара должен составлять не менее 10 лет, гарантийный срок не менее 3 лет, с момента подписания акта выполненных работ сторонами. В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание и замену некачественного товара.

Заказчик распределил кабинки между территориальными избирательными комиссиями. Больше всего — по 25 кабинок — получат ТИКи Ельца и Усманского района. 22 кабинки отвезут в Лебедянский район. ТИКам Липецка достанется всего 70 кабинок.

Электронный аукцион запланирован на 3 августа. Избирательные комиссии должны получить новые кабинки в течение 14 дней после подписания контракта. Покупку оплатят из областного бюджета.
6 392
#выборы #голосование #тендер

Комментарии (6)

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И смех, и грех

1 минуту назад
нищии, конечно будем лучше жить!!! Но не все... :-)))
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нищии

5 минут назад
а что изменится что будем лучше жить
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1111

13 минут назад
А чем старые не устраивали? На это 2 с лишним ляма нашли
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граф Де Ля Фер

18 минут назад
Да, это сейчас самое необходимое для страны! Новые, млин, кабинки. Какой же лютый бред творится
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valerafromsplus

22 минуты назад
Интересно. Кто-нибудь сексом занимался в таких кабинках?
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Электорат

28 минут назад
Мы очень рады, что наших сладеньких депутатов будем выбирать в новых кабинках
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