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На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека

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#выборы #Госдума
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На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека

Позже его видели на Центральном рынке города.

На следующей неделе заканчивается регистрация кандидатов на выборы в Госдуму по 114-му и 115-му одномандатным округам, находящимся на территории Липецкой области.

В настоящее время документы на регистрацию сдали 20 человек – по 10 по каждому округу. Пока облизбирком допустил к участию в предвыборной гонке восьмерых из них. Удостоверения о регистрации установленного образца выданы на выборах по 114-му округу Анатолию Емельянову (ЛДПР), Николаю Быковских (КПРФ), Илье Решетняку («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Максиму Чувашову («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Александру Фомину («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Такие же удостоверения получили три кандидата по 115-му округу: Сергей Токарев (КПРФ), Максим Зачиняев (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

В очереди на получение удостоверения стоят еще 12 кандидатов, в том числе действующие депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Борцов и Михаил Тарасенко. Среди ожидающих удостоверения – и один самовыдвиженец, житель Нижнего Новгорода Андрей Петров, решивший баллотироваться по 114 одномандатному округу. Ему предстоит собрать порядка 15 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

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Кстати, на минувших выходных на железнодорожном вокзале Липецка видели человека, похожего на этого самого Андрея Петрова, кандидата в Госдуму. Позже его видели на Центральном рынке города. Этот кандидат является научным сотрудником юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, а также председателем Нижегородского областного общественного движения «РУСЬ».
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#выборы #Госдума
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Комментарии (4)

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Бедные

18 минут назад
Депутаты,даже готовы в очереди постоять.
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На центральном рынке..

19 минут назад
Он создал коалицию с легендарным Артурчиком! Единая Россия трепещет...
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Правда

20 минут назад
Ему надо сдаться,война кончилась,хватит прятаться.
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Маестра Понасенкав

35 минут назад
Прям "Назад в будующее" какое то...
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