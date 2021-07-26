На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека

Позже его видели на Центральном рынке города.

На следующей неделе заканчивается регистрация кандидатов на выборы в Госдуму по 114-му и 115-му одномандатным округам, находящимся на территории Липецкой области.В настоящее время документы на регистрацию сдали 20 человек – по 10 по каждому округу. Пока облизбирком допустил к участию в предвыборной гонке восьмерых из них. Удостоверения о регистрации установленного образца выданы на выборах по 114-му округу Анатолию Емельянову (ЛДПР), Николаю Быковских (КПРФ), Илье Решетняку («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Максиму Чувашову («Коммунистическая партия Коммунисты России») и Александру Фомину («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Такие же удостоверения получили три кандидата по 115-му округу: Сергей Токарев (КПРФ), Максим Зачиняев (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).В очереди на получение удостоверения стоят еще 12 кандидатов, в том числе действующие депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Борцов и Михаил Тарасенко. Среди ожидающих удостоверения – и один самовыдвиженец, житель Нижнего Новгорода Андрей Петров, решивший баллотироваться по 114 одномандатному округу. Ему предстоит собрать порядка 15 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.Кстати, на минувших выходных на железнодорожном вокзале Липецка видели человека, похожего на этого самого Андрея Петрова, кандидата в Госдуму. Позже его видели на Центральном рынке города. Этот кандидат является научным сотрудником юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, а также председателем Нижегородского областного общественного движения «РУСЬ».