Жителям Свободного сокола отключат холодную воду из-за устранения утечки

А в «Ударнике» отключат свет.

26 июля с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Свободного сокола – воду отключат в доме № 107а по улице Ковалева, на улицах Свердлова, Радищева, Грибоедова, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободного Сокола, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Ковалева, 107е.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 2, 2а, 2ж, 3, 3а, 3в, 4, 4к, 4/1 по Универсальному проезду, №№ 2, 3б в Поперечном проезде – из-за устранения утечки на водоводе по адресу: Универсальный проезд, 2а.



Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в жилых домах частного сектора СНТ «Ударник».



