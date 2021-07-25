Спорт
14 минут назад
Первая пошла. Екатерина Зюзина стартовала на Олимпиаде
После первых двух гонок наша парусница занимает 23-е место, но ещё далеко не вечер.
Сегодня на Олимпийских Играх в Токио начались соревнования по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал», в которых выступает липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина.
В шесть и семь часов утра по Москве прошли первые две гонки. Екатерина заняла в них 15-е и 32-е место.
Победитель будет определяться по так называемой сумме мест, когда места яхтсмена в каждом заезде плюсуются между собой, а победит тот, у кого эта сумма будет меньше. Сейчас в активе Зюзиной 47 (15+32) очков, это 23-й результат среди всех участников. Лидирует немка Свенья Вегер – шесть баллов.
Впрочем, парусный спорт непредсказуем, как направление ветра. Впереди ещё 8 гонок на предварительном этапе, которые пройдут 26, 27, 29 и 30 июля. Финал с участием сильнейших состоится 1 августа.
Фото: krossailing.ru.
В шесть и семь часов утра по Москве прошли первые две гонки. Екатерина заняла в них 15-е и 32-е место.
Победитель будет определяться по так называемой сумме мест, когда места яхтсмена в каждом заезде плюсуются между собой, а победит тот, у кого эта сумма будет меньше. Сейчас в активе Зюзиной 47 (15+32) очков, это 23-й результат среди всех участников. Лидирует немка Свенья Вегер – шесть баллов.
Впрочем, парусный спорт непредсказуем, как направление ветра. Впереди ещё 8 гонок на предварительном этапе, которые пройдут 26, 27, 29 и 30 июля. Финал с участием сильнейших состоится 1 августа.
Фото: krossailing.ru.
Еще в рубрике
11.07.2021 21:06Спорт