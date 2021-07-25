Первая пошла. Екатерина Зюзина стартовала на Олимпиаде

После первых двух гонок наша парусница занимает 23-е место, но ещё далеко не вечер.

Сегодня на Олимпийских Играх в Токио начались соревнования по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал», в которых выступает липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина.



В шесть и семь часов утра по Москве прошли первые две гонки. Екатерина заняла в них 15-е и 32-е место.



Победитель будет определяться по так называемой сумме мест, когда места яхтсмена в каждом заезде плюсуются между собой, а победит тот, у кого эта сумма будет меньше. Сейчас в активе Зюзиной 47 (15+32) очков, это 23-й результат среди всех участников. Лидирует немка Свенья Вегер – шесть баллов.



Впрочем, парусный спорт непредсказуем, как направление ветра. Впереди ещё 8 гонок на предварительном этапе, которые пройдут 26, 27, 29 и 30 июля. Финал с участием сильнейших состоится 1 августа.



Фото: krossailing.ru.

