Общество

11 минут назад

Житель Усманского района выстрели в воздух и под угрозой убийством заставил выполнять свои приказы

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#хулиганство #угроза убийством
Житель Усманского района выстрели в воздух и под угрозой убийством заставил выполнять свои приказы

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Усманская полиция расследует уголовные дела по угрозе убийством и хулиганству.

Как сообщает пресс-служба УИВД России по Липецкой области, поздним вечером 2 июля в одном из сел Усманского района местный житель приехал в гости к своему знакомому. После распития спиртных напитков он решил поехать в Усмань. Проходя по улице села, злоумышленник увидел стоявший у дороги легковой автомобиль, на водительском сиденье которого сидел 37-летний мужчина, а рядом с ним девушка. Он попросил водителя довезти его до райцентра, но получил отказ.

При себе у подозреваемого имелся пистолет, снаряжённый светошумовыми холостыми патронами. Открыв пассажирскую дверь, он направил пистолет в сторону девушки и приказал ей выйти из автомобиля, но она не реагировала, затем произвел выстрел в воздух и направил пистолет в область головы девушки, сопровождая свои действия угрозами убийства. После этого девушка вышла из машины, а он сел на ее место и приказал водителю ехать в Усмань, удерживая пистолет около его головы.

Проехав несколько метров, подозреваемый потребовал остановить автомобиль. Выйдя из машины, произвел еще несколько выстрелов, а затем был обезоружен и связан водителем. 37-летний мужчина удерживал злоумышленника до прибытия оперативной группы ОМВД России по Усманскому району.

В отношении подозреваемого, 48-летнего жителя Усманского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством», ч.2. ст.166 УК РФ «Угон», ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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#хулиганство #угроза убийством

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