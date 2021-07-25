Неделя 48
57 минут назад
В историю намного проще влипнуть
Итоги недели
Облизбирком сообщил: «На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями». Двое потенциальных парламентария с погашенными судимостями, Алексей Есин и Николай Наливкин – члены КПРФ, Дмитрий Симаков – член партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». Четвертый – Максим Кавджарадзе, нынешний сенатор от Липецкой области, член «Единой России». Его на излете советской власти привлекали к уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций. Судимости других связаны с избиением людей, подделкой документов и номерных автомобильных знаков.
«Выручай, брат! Заболел я совсем. Надо срочно подъехать, разобраться…» © фильм «Брат»
Кстати, об автомобилях. На этой неделе это средство передвижения строили потере репутации сразу двум сильным мира сего. Помните аварию 9 июля на улице Катукова, в виновнике которой был уличен «человек, похожий на прокурора»? Так вот, возможное участие Михаила Макеева в том ДТП ни в полиции, ни в прокуратуре не комментируют до сих пор. Но надо же такому случиться, что через полторы недели после нее «Прокурора Октябрьского района Липецка уволили». На официальном сайте прокуратуры Липецкой области сообщается, что обязанности прокурора этого района исполняет Андрей Пажетных, сменивший Михаила Макеева.
Но главным «автогероем» стал бывший липецкий губернатор, ушедший в июне в отставку из Совета Федерации после событий 13 мая, когда его черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал Правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил как кеглю с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр тремя колесами на улице Интернациональной, где сенатора и задержали полицейские. На этой неделе этот почтенный человек стал подсудимым сразу по нескольким административным делам, связанным с тем самым роковым 13-м мая.
В Левобережном судебном участке №2 Липецка рассмотрели дело по обвинению экс-сенатора в правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 12.27 («оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). Главными доказательствами аварии на улице Передельческой стали фотографии водителя «Лексуса», сделанные системой «Паутина» МВД РФ, позволяющей отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, а также запись с видеорегистратора, на которую попала странная езда «Лексуса» по улице Зои Космодемьянской и момент столкновения внедорожника с автомобилем «Чери-Амулет.
Бывший сенатор, сославшись на лечение, на заседание не явился, и в процессе солировал его адвокат Владимир Незнаенко. «Административное дело Олега Королева потребовали засекретить», мол, освещение процесса в СМИ затронет честь и достоинство его клиента. Потом юрист объявил суду, что его клиент отказался признать себя виновником ДТП. Адвокат передал суду, что за рулем был... родной брат Олега Королева! И «Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию»: 73-летний Сергей Королев рассказал суду, что уговорил Олега Королева порулить его «Лексусом». Но судья Елена Нестерова не поверила этому свидетелю. И лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ.
GOROD48 спросил липчан: «Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?» Многих респондентов смутила такая постановка вопроса.
А в пятницу «Олега Королева во второй раз за неделю лишили водительских прав на год». На этот раз – за сбитый дорожный знак на улице Студеновской. За второй сбитый знак экс-сенатора оштрафовали на 1 000 рублей.
Но и это еще не все. В Правобережном судебном участке №12 приступили к рассмотрению третьего административного дела по обвинению Олега Королева, на это раз по ст. 12.26 КоАП РФ – за отказ от о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В суде были зачитаны показания сотрудников ДПС, которые общались с водителем «Лексуса» на улице Интернациональной. Офицерам полиции Олег Королев заявил: «Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю!» И от него, по словам автоинспекторов, исходил запах спиртного.
– С протоколом совершения административного правонарушения мы не согласны, вину не признаем, – сказал за себя и того парня Владимир Незнаенко.
Маленькие трагедии
Кажется чудом, что колесящий по Липецке 13 мая внедорожник не попал в аварию с жертвами. Обычно пьяная езда приводит к печальным результатам. Так, вечером 21 июля «Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути». В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. «Ребенок, пострадавший в аварии на улице Краснозаводской, находится в стабильно тяжелом состоянии». На видеозаписи, сделанной очевидцами этого ДТП, его виновница, водитель «BMW», неадекватна. «Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь».
По факту этого ДТП пока проходит административное расследование. «Прокуратура взяла под особый контроль расследование аварии на улице Краснозаводской».
Еще одна трагедия с участием детей произошла во втором по величине городе региона. «Два ребенка погибли в Ельце во время пожара». Огонь в квартире на улице Пушкарской вспыхнул ранним утром. Выяснилось, что накануне многодетная семья делали ремонт. В квартире монтировали натяжные потолки с точечными светильниками. Короткое замыкание в одном из светильников рассматривается как причина возникновения пожара. Под утро мать услышала детские крики: малышек накрыло покрывалось горящего пластика, упавшего с потолка. «Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет».
К глубокому сожалению, врачи не всесильны. Но порой совершают, как кажется, невозможное. Так, мы сообщили, что «Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату» – пятилетняя малышка пошла на поправку. Также в обычную палату перевели двухлетнего мальчика, проглотившего в конце июня 21 магнит из детских игрушек. Такие случаи всегда требуют хирургического вмешательства: этот ребенок три недели провел в реанимации.
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию – а жить???
В минувшую пятницу «Стало известно, кто будет кормить учеников в 26 школах Липецка». Департамент образования мэрии сообщил, что за первый лот ценой порядка 33 млн рублей боролись четыре компании, а еще две не были допущены до торгов из-за несоответствия требованиям закупки. По результатам аукциона учеников школ № 2, 6, 35, 42, 63, 66 и 78 будет кормить «Столичная кулинарная компания» (Москва). Также московское предприятие выиграло аукцион на 31 миллион рублей и организацию питания в школах № 1, 4, 7, 11, 33, 37, 54.
Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 миллионов рублей и должна будет обеспечивать питанием школы № 2, 10, 25, 31, 38, 62. Липецкое предприятие «Альфа» взяла лот на 19,5 миллионов рублей и будет кормить учеников школ № 40, 46, 47, 49, 50 и 52.
Кто хорошо ест – хорошо работает. Очевидно, памятуя эту истину, городские чиновники «За школьниками и их родителями желают закрепить шефство над скверами и аллеями Липецка». Об этом во время объезда школ сообщила глава Липецка Евгения Уваркина. В качестве примера бережного отношения к окружающему миру мэр привела поведение болельщиков сборной Японии на ЧМ по футболу в 2018 году, которые после себя убирали свой сектор на стадионе. Также взят курс на большую вовлеченность детей в спорт. Мэр выразила уверенность, что у учеников помимо «мам», классных руководителей, появятся еще и «папы» – спортивные тренеры.
А в 46-й школе на улице Титова, которой уже 50 лет, Евгения Уваркина сделала еще одно громкое заявление. Глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). Такой программы в Липецке еще не было.
Также глава Липецка осмотрела новые дороги, которые получили горожане – по улице Подгоренской в одноименном пригородном селе, по которой ходит муниципальный 37-й автобус, и по улице Неделина. Там мэра изумила автобусная остановка без крыши и найденный в кустах на улице Неделина «артобъект» эпохи развитого социализма – сколоченная из бревен опора линии электропередач (см. «Евгения Уваркина: «Надо устранять замечания еще до того, как приеду я»).
«Без сквера и новой дороги – почему липчане остались без отремонтированных пространств?» В этой публикации городская администрация рассказала о сложных отношениях с одним из подрядчиков, набравшим столько муниципальных контрактов, сколько не смог проглотить. В свою очередь, компания «Строймастер» признала претензии мэрии только по четырем из них: благоустройству площади Заводской и созданию пешеходной зоны на улице Белана. Подрядчик уверяет, что остальные объекты будут сданы в срок: улица Зегеля и сквер у областного Центра культуры и народного творчества к 31 августа. А территория у ДС «Звездный» будет благоустроена сразу после того, как оттуда уйдет техника других строительных организаций.
Обустройство города мало-помалу, но идет. Так, «Знаменитый долгострой снесли в Липецке» – на улице Шуминского разобрали давно заброшенное многоэтажное строение, убрать которое ровно год назад велела Евгения Уваркина при инспекции 27 микрорайона. А за две недели до окончания для воцерковленных горожан купального сезона (по православному преданию 2 августа Илья-пророк помочился в речку) «На центральном пляже наконец-то установили раздевалки». Этот пляж официально закрыт до февраля 2022 года – его реконструкция идет вот уже второй год, что отнюдь не мешает липчанам купаться. Кстати, месяц назад на реке появились новые буйки, но из первоначальных двадцати их осталось всего шесть. Куда делись остальные, непонятно, – каждый буй привязан к канатам на два узла!
Незваный гость – хуже инфицированного
Третья волна ковида не сдает обороты. В течении этой недели официально зарегистрировано 1212 новых заболевших. С начала эпидемии в регионе вирус официально поразил более 38 тысяч липчан, из которых 33 200 выздоровели, а 1077 – умерли. На этой неделе по этой причине скончались 43 человека.
Власти говорят об одном – необходимости всеобщей вакцинации. И кивают на Великобританию, где вакцинировано уже 68% населения. В этой стране в минувшие сутки ковидом заболели 36 389 человек, 64 инфицированных скончались. В России за минувшие сутки заболело 23 947 человек, а умерли – 799. В 12 раз больше! При этом вакцинировано всего 15,5% россиян. В 4 раза меньше, чем в Великобритании.
Тем временем рискнувших побывать за границей россиян наказывают рублем за их пофигизм или невнимательностью. Путешественники или пропускают срок сдачи анализов, или не делают их вовсе. В публикации «Липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов» GOROD48 опубликовал подборку рассмотренных судами области административных дел, возбужденных по этой причине. Среди них есть и уникальные случаи. Так, житель Усманского района пояснил, что в России при выходе из самолета, который привез его из Турции, он получил анкету, заполнил и передал сотруднику аэропорта. То есть мужчина должным образом не проинформировал Роспотребнадзор. Несмотря на раскаяние, он был оштрафован по максимуму – на 15 000 рублей.
Липовые справки о перенесенном заболевании стали ходовым товаром. «В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела». Он арендовал павильон на федеральной трассе М-4 «Дон». Где и штамповал левые документы. В поддельных справках злоумышленник указывал реквизиты одного из медицинских центров. В его отношении возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ – за подделку, изготовление и оборот поддельных документов.
У вас случайно нет зарядки мою кредитку зарядить?
«Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко». Так решил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
– Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей, – приводит слова Михаила Мишустина «РИА Новости».
Будет ли с этого толк? Кто только не курирует жителей региона! И губернатор, и федеральный инспектор, и региональное управление ФСБ, и прокуратура, и разные надзоры – Роспотреб, Росздрав, Роском, Рособр, Росприрод, Россельхоз, Ространс, Ростех… Вот кто у нас, к примеру, отвечает за морковь и свеклу? Встаньте и доложите, почему в этом году эти корнеплоды стоят в разы больше, чем в прошлом? Почему этим вопросом липчанке Валентине Слепцовой нужно тревожить президента страны во время его прямой линии с населением? Вот и получается, что кто-то профукал «борщевой набор», а отвечает Путин (см. «Теперь, слава богу, бананы – дороже, морковка – дешевле»).
Пока региональные и городские чиновники путем морковно-свекольных интервенций с юга страны гасят цены на овощи на липецких ярмарках, пришла беда, о которой и не думали, - «Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%». Но в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики липчан успокаивают тем, что цены в торговых сетях на 24 социально значимых продукта питания за неделю в общем упали на 66 рублей.
– Картофель подешевел на 12,52%, цена на лук снизилась на 3,92%, морковь подешевела на 13,22%, цена на свеклу снизилась на 16,98%. Единственным подорожавшим овощем остается капуста белокочанная, – сообщают чиновники.
Есть и еще один востребованный товар – общественное мнение. Областная администрация объявила электронный аукцион на услуги по удаленному доступу к системе мониторинга и анализа социальных сетей и СМИ. «Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях». За такие услуги до 31 декабря 2021 года заказчик готов заплатить 280 000 рублей. Интернет-бот должен отслеживать комментарии и публикации в соцсетях «Вконтакте», Facebook, Instagram (включая Stories), «Одноклассники», Twitter, «МойМир», «МирТесен», Youtube, TikTok, на блог-платформах Livejournal и «Яндекс.Дзен», сайтах отзывов, в Telegram - каналах и открытых чатах, на лентах СМИ.
В мире животных
На этой неделе хедлайнерами новостей вдруг стали братья наши меньшие. Так, мы сообщили, что «В селе под Липецком стая собак рвет скот и птицу». А на днях псина кинулась на ребенка, который от испуга упал и разбил лицо. Жительница Частой Дубравы Любовь Частушкина рассказала, что жителей улицы Спортивной и частных домов терроризируют четыре крупные собаки. У нее самой они загрызли 43 трехнедельных цыплят-бойлеров, у одной ее соседки – 16 цыплят и 11 индюшат, у другой загрызли четырех козлят.
Однако глава Частодубравского сельсовета Екатерина Сенина сомневается в том, что птицу и скот рвет эта стая. А глава Липецкого района Давид Тодуа говорит о том, что власти могут разве что отловить, стерилизовать, а потом выпустить чипированных собак туда, где их и поймали. Стаи бродячих собак остаются общефедеральной проблемой.
А в Липецке «У Петровского рынка бродячие собаки напали на семью липчан». А на следующий день GOROD48 сообщил о втором таком случае – «Возле Петровского рынка покусали девушку».
Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя Липецка и в облздрав, но ответ получили только от последнего ведомства. Выяснилось, что с начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек.
«Липчанин поймал 23-килограммового Ленина». Оказывается, у карпа в известном у любителей рыбалки пруду в Усманском районе есть имя. По правилам этого водоема Ленина снова вернули в водоем.
Комментаторы GOROD48 оценили кличку рыбы.
– А если бы поймал Сталина, был бы уже на Соловках, – посмеялся один наш читатель.
– А там ещё Хрущев хорошо клюёт на кукурузу, – подсказал Сосед.
– А вот карпа Петровича хрен поймаете!!! Наживку сожрет, свалит, а потом скажет, что это его брат был! – считает еще один читатель.
– Вот повезёт тому, кто Путина поймает, – уверен другой комментатор.
«Выручай, брат! Заболел я совсем. Надо срочно подъехать, разобраться…» © фильм «Брат»
Кстати, об автомобилях. На этой неделе это средство передвижения строили потере репутации сразу двум сильным мира сего. Помните аварию 9 июля на улице Катукова, в виновнике которой был уличен «человек, похожий на прокурора»? Так вот, возможное участие Михаила Макеева в том ДТП ни в полиции, ни в прокуратуре не комментируют до сих пор. Но надо же такому случиться, что через полторы недели после нее «Прокурора Октябрьского района Липецка уволили». На официальном сайте прокуратуры Липецкой области сообщается, что обязанности прокурора этого района исполняет Андрей Пажетных, сменивший Михаила Макеева.
Но главным «автогероем» стал бывший липецкий губернатор, ушедший в июне в отставку из Совета Федерации после событий 13 мая, когда его черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал Правила дорожного движения, сбивал знаки, выбил как кеглю с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр тремя колесами на улице Интернациональной, где сенатора и задержали полицейские. На этой неделе этот почтенный человек стал подсудимым сразу по нескольким административным делам, связанным с тем самым роковым 13-м мая.
В Левобережном судебном участке №2 Липецка рассмотрели дело по обвинению экс-сенатора в правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 12.27 («оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). Главными доказательствами аварии на улице Передельческой стали фотографии водителя «Лексуса», сделанные системой «Паутина» МВД РФ, позволяющей отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, а также запись с видеорегистратора, на которую попала странная езда «Лексуса» по улице Зои Космодемьянской и момент столкновения внедорожника с автомобилем «Чери-Амулет.
Бывший сенатор, сославшись на лечение, на заседание не явился, и в процессе солировал его адвокат Владимир Незнаенко. «Административное дело Олега Королева потребовали засекретить», мол, освещение процесса в СМИ затронет честь и достоинство его клиента. Потом юрист объявил суду, что его клиент отказался признать себя виновником ДТП. Адвокат передал суду, что за рулем был... родной брат Олега Королева! И «Брат Олега Королева взял на себя вину за аварию»: 73-летний Сергей Королев рассказал суду, что уговорил Олега Королева порулить его «Лексусом». Но судья Елена Нестерова не поверила этому свидетелю. И лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на 1 год по части второй статьи 12.27 КоАП РФ.
GOROD48 спросил липчан: «Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?» Многих респондентов смутила такая постановка вопроса.
А в пятницу «Олега Королева во второй раз за неделю лишили водительских прав на год». На этот раз – за сбитый дорожный знак на улице Студеновской. За второй сбитый знак экс-сенатора оштрафовали на 1 000 рублей.
Но и это еще не все. В Правобережном судебном участке №12 приступили к рассмотрению третьего административного дела по обвинению Олега Королева, на это раз по ст. 12.26 КоАП РФ – за отказ от о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В суде были зачитаны показания сотрудников ДПС, которые общались с водителем «Лексуса» на улице Интернациональной. Офицерам полиции Олег Королев заявил: «Вы что, не знаете, кто я такой? Проводить фото и видеосъемку запрещаю!» И от него, по словам автоинспекторов, исходил запах спиртного.
– С протоколом совершения административного правонарушения мы не согласны, вину не признаем, – сказал за себя и того парня Владимир Незнаенко.
Маленькие трагедии
Кажется чудом, что колесящий по Липецке 13 мая внедорожник не попал в аварию с жертвами. Обычно пьяная езда приводит к печальным результатам. Так, вечером 21 июля «Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути». В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. «Ребенок, пострадавший в аварии на улице Краснозаводской, находится в стабильно тяжелом состоянии». На видеозаписи, сделанной очевидцами этого ДТП, его виновница, водитель «BMW», неадекватна. «Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь».
По факту этого ДТП пока проходит административное расследование. «Прокуратура взяла под особый контроль расследование аварии на улице Краснозаводской».
Еще одна трагедия с участием детей произошла во втором по величине городе региона. «Два ребенка погибли в Ельце во время пожара». Огонь в квартире на улице Пушкарской вспыхнул ранним утром. Выяснилось, что накануне многодетная семья делали ремонт. В квартире монтировали натяжные потолки с точечными светильниками. Короткое замыкание в одном из светильников рассматривается как причина возникновения пожара. Под утро мать услышала детские крики: малышек накрыло покрывалось горящего пластика, упавшего с потолка. «Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет».
К глубокому сожалению, врачи не всесильны. Но порой совершают, как кажется, невозможное. Так, мы сообщили, что «Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату» – пятилетняя малышка пошла на поправку. Также в обычную палату перевели двухлетнего мальчика, проглотившего в конце июня 21 магнит из детских игрушек. Такие случаи всегда требуют хирургического вмешательства: этот ребенок три недели провел в реанимации.
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию – а жить???
В минувшую пятницу «Стало известно, кто будет кормить учеников в 26 школах Липецка». Департамент образования мэрии сообщил, что за первый лот ценой порядка 33 млн рублей боролись четыре компании, а еще две не были допущены до торгов из-за несоответствия требованиям закупки. По результатам аукциона учеников школ № 2, 6, 35, 42, 63, 66 и 78 будет кормить «Столичная кулинарная компания» (Москва). Также московское предприятие выиграло аукцион на 31 миллион рублей и организацию питания в школах № 1, 4, 7, 11, 33, 37, 54.
Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 миллионов рублей и должна будет обеспечивать питанием школы № 2, 10, 25, 31, 38, 62. Липецкое предприятие «Альфа» взяла лот на 19,5 миллионов рублей и будет кормить учеников школ № 40, 46, 47, 49, 50 и 52.
Кто хорошо ест – хорошо работает. Очевидно, памятуя эту истину, городские чиновники «За школьниками и их родителями желают закрепить шефство над скверами и аллеями Липецка». Об этом во время объезда школ сообщила глава Липецка Евгения Уваркина. В качестве примера бережного отношения к окружающему миру мэр привела поведение болельщиков сборной Японии на ЧМ по футболу в 2018 году, которые после себя убирали свой сектор на стадионе. Также взят курс на большую вовлеченность детей в спорт. Мэр выразила уверенность, что у учеников помимо «мам», классных руководителей, появятся еще и «папы» – спортивные тренеры.
А в 46-й школе на улице Титова, которой уже 50 лет, Евгения Уваркина сделала еще одно громкое заявление. Глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). Такой программы в Липецке еще не было.
Также глава Липецка осмотрела новые дороги, которые получили горожане – по улице Подгоренской в одноименном пригородном селе, по которой ходит муниципальный 37-й автобус, и по улице Неделина. Там мэра изумила автобусная остановка без крыши и найденный в кустах на улице Неделина «артобъект» эпохи развитого социализма – сколоченная из бревен опора линии электропередач (см. «Евгения Уваркина: «Надо устранять замечания еще до того, как приеду я»).
«Без сквера и новой дороги – почему липчане остались без отремонтированных пространств?» В этой публикации городская администрация рассказала о сложных отношениях с одним из подрядчиков, набравшим столько муниципальных контрактов, сколько не смог проглотить. В свою очередь, компания «Строймастер» признала претензии мэрии только по четырем из них: благоустройству площади Заводской и созданию пешеходной зоны на улице Белана. Подрядчик уверяет, что остальные объекты будут сданы в срок: улица Зегеля и сквер у областного Центра культуры и народного творчества к 31 августа. А территория у ДС «Звездный» будет благоустроена сразу после того, как оттуда уйдет техника других строительных организаций.
Обустройство города мало-помалу, но идет. Так, «Знаменитый долгострой снесли в Липецке» – на улице Шуминского разобрали давно заброшенное многоэтажное строение, убрать которое ровно год назад велела Евгения Уваркина при инспекции 27 микрорайона. А за две недели до окончания для воцерковленных горожан купального сезона (по православному преданию 2 августа Илья-пророк помочился в речку) «На центральном пляже наконец-то установили раздевалки». Этот пляж официально закрыт до февраля 2022 года – его реконструкция идет вот уже второй год, что отнюдь не мешает липчанам купаться. Кстати, месяц назад на реке появились новые буйки, но из первоначальных двадцати их осталось всего шесть. Куда делись остальные, непонятно, – каждый буй привязан к канатам на два узла!
Незваный гость – хуже инфицированного
Третья волна ковида не сдает обороты. В течении этой недели официально зарегистрировано 1212 новых заболевших. С начала эпидемии в регионе вирус официально поразил более 38 тысяч липчан, из которых 33 200 выздоровели, а 1077 – умерли. На этой неделе по этой причине скончались 43 человека.
Власти говорят об одном – необходимости всеобщей вакцинации. И кивают на Великобританию, где вакцинировано уже 68% населения. В этой стране в минувшие сутки ковидом заболели 36 389 человек, 64 инфицированных скончались. В России за минувшие сутки заболело 23 947 человек, а умерли – 799. В 12 раз больше! При этом вакцинировано всего 15,5% россиян. В 4 раза меньше, чем в Великобритании.
Тем временем рискнувших побывать за границей россиян наказывают рублем за их пофигизм или невнимательностью. Путешественники или пропускают срок сдачи анализов, или не делают их вовсе. В публикации «Липчан штрафуют за отсутствие ПЦР-тестов» GOROD48 опубликовал подборку рассмотренных судами области административных дел, возбужденных по этой причине. Среди них есть и уникальные случаи. Так, житель Усманского района пояснил, что в России при выходе из самолета, который привез его из Турции, он получил анкету, заполнил и передал сотруднику аэропорта. То есть мужчина должным образом не проинформировал Роспотребнадзор. Несмотря на раскаяние, он был оштрафован по максимуму – на 15 000 рублей.
Липовые справки о перенесенном заболевании стали ходовым товаром. «В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела». Он арендовал павильон на федеральной трассе М-4 «Дон». Где и штамповал левые документы. В поддельных справках злоумышленник указывал реквизиты одного из медицинских центров. В его отношении возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ – за подделку, изготовление и оборот поддельных документов.
У вас случайно нет зарядки мою кредитку зарядить?
«Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко». Так решил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
– Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей, – приводит слова Михаила Мишустина «РИА Новости».
Будет ли с этого толк? Кто только не курирует жителей региона! И губернатор, и федеральный инспектор, и региональное управление ФСБ, и прокуратура, и разные надзоры – Роспотреб, Росздрав, Роском, Рособр, Росприрод, Россельхоз, Ространс, Ростех… Вот кто у нас, к примеру, отвечает за морковь и свеклу? Встаньте и доложите, почему в этом году эти корнеплоды стоят в разы больше, чем в прошлом? Почему этим вопросом липчанке Валентине Слепцовой нужно тревожить президента страны во время его прямой линии с населением? Вот и получается, что кто-то профукал «борщевой набор», а отвечает Путин (см. «Теперь, слава богу, бананы – дороже, морковка – дешевле»).
Пока региональные и городские чиновники путем морковно-свекольных интервенций с юга страны гасят цены на овощи на липецких ярмарках, пришла беда, о которой и не думали, - «Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%». Но в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики липчан успокаивают тем, что цены в торговых сетях на 24 социально значимых продукта питания за неделю в общем упали на 66 рублей.
– Картофель подешевел на 12,52%, цена на лук снизилась на 3,92%, морковь подешевела на 13,22%, цена на свеклу снизилась на 16,98%. Единственным подорожавшим овощем остается капуста белокочанная, – сообщают чиновники.
Есть и еще один востребованный товар – общественное мнение. Областная администрация объявила электронный аукцион на услуги по удаленному доступу к системе мониторинга и анализа социальных сетей и СМИ. «Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях». За такие услуги до 31 декабря 2021 года заказчик готов заплатить 280 000 рублей. Интернет-бот должен отслеживать комментарии и публикации в соцсетях «Вконтакте», Facebook, Instagram (включая Stories), «Одноклассники», Twitter, «МойМир», «МирТесен», Youtube, TikTok, на блог-платформах Livejournal и «Яндекс.Дзен», сайтах отзывов, в Telegram - каналах и открытых чатах, на лентах СМИ.
В мире животных
На этой неделе хедлайнерами новостей вдруг стали братья наши меньшие. Так, мы сообщили, что «В селе под Липецком стая собак рвет скот и птицу». А на днях псина кинулась на ребенка, который от испуга упал и разбил лицо. Жительница Частой Дубравы Любовь Частушкина рассказала, что жителей улицы Спортивной и частных домов терроризируют четыре крупные собаки. У нее самой они загрызли 43 трехнедельных цыплят-бойлеров, у одной ее соседки – 16 цыплят и 11 индюшат, у другой загрызли четырех козлят.
Однако глава Частодубравского сельсовета Екатерина Сенина сомневается в том, что птицу и скот рвет эта стая. А глава Липецкого района Давид Тодуа говорит о том, что власти могут разве что отловить, стерилизовать, а потом выпустить чипированных собак туда, где их и поймали. Стаи бродячих собак остаются общефедеральной проблемой.
А в Липецке «У Петровского рынка бродячие собаки напали на семью липчан». А на следующий день GOROD48 сообщил о втором таком случае – «Возле Петровского рынка покусали девушку».
Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя Липецка и в облздрав, но ответ получили только от последнего ведомства. Выяснилось, что с начала года с жалобами на укусы уличных животных в поликлиники и травмпункты Липецка обратился 331 человек.
«Липчанин поймал 23-килограммового Ленина». Оказывается, у карпа в известном у любителей рыбалки пруду в Усманском районе есть имя. По правилам этого водоема Ленина снова вернули в водоем.
Комментаторы GOROD48 оценили кличку рыбы.
– А если бы поймал Сталина, был бы уже на Соловках, – посмеялся один наш читатель.
– А там ещё Хрущев хорошо клюёт на кукурузу, – подсказал Сосед.
– А вот карпа Петровича хрен поймаете!!! Наживку сожрет, свалит, а потом скажет, что это его брат был! – считает еще один читатель.
– Вот повезёт тому, кто Путина поймает, – уверен другой комментатор.
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27.06.2021 08:00Неделя 48
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