От COVID-19 за сутки вылечились 83 жителя Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 38 017 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 200 человек выздоровели, 3 735 — лечатся, 1082 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 077 человек, в том числе 7 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 763 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 972 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 245 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 99, на втором Елец — 44, на третьем Лебедянский район — 24 случая. В Грязинском районе — 22, в Усманском районе — 14, в Задонском районе — 13, в Липецком районе — 9, в Елецком районе — 7, в Воловском и Краснинском районах — по 3, в Добровском и Измалковском районах — по 2, в Добринском, Долгоруковском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.