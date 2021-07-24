Экономика

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Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 0,6%

28 411
#зарплата
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 0,6%

38575,8 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе–мае. По сравнению с прошлым годом ее размер увеличился на 7,4%. При том реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с прошлогодним на 0,6%, сообщает Липецкстат.

Самая высокая зарплата в Липецкой области оказалась у металлургов, производителей табака, компьютеров, электроники и оптики, химических веществ и продуктов, бумаги, лекарственных средств и медицинских изделий, резиновых и пластмассовых изделий, также у финансистов и страховщиков, связистов, газовиков, энергетиков, пищевиков. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе–мае 2021 года 1,9 — 1,1 раза.

Самая низкая зарплата по данным статистики — от 38% до 64% от средней по области — оказалась у работников мебельных производств, кожевников, текстильщиков, занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе–мае 2021 года составила 101% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 80% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.
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#зарплата

Комментарии (28)

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Я

4 минуты назад
Стесняюсь спросит в каком месте выросло и уколы, хватит смешить
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СССР

5 минут назад
Беловежская пуща, За КПСС! А так да,легко только на диване с пультом трендеть ,обленились
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Дед

6 минут назад
С такими зарплатами только плакать за углом а не жить!
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Штык

7 минут назад
А цены выросли на 200%
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Билли Кид

7 минут назад
гость, им блогеры на Ютубе запретили на выборы ходить. Только когда берлинский пациент будет избираться, тогда будет можно. Тогда сразу переобуются, и будут топить за выборы))) Д-двойные стандарты..
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Буревестник

7 минут назад
Зрк, ХОДИТЬ НАДО И ГОЛОСОВАТЬ , а не будешь ходить значит тебе всё устраивает , или ты работаешь на них...
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Яма и дороги

9 минут назад
Вот стаду и доказывают сидите дома от вас ничего не зависит. А нужные придут и проголосуют как надо. Отчего же неудобных не допускают до выборов? Подумайте противники выборов
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Беловежская пуща

10 минут назад
СССР, так ты не агитируешь ,а лишь ля-ля на диване .
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гость

11 минут назад
Зрк, так власть все время говорит и снимает с выборов реальных оппонентов власти .И такое бывает .
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СССР

15 минут назад
Зрк, Ты сам то когда последний раз на выборы ходил?
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