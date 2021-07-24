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Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 0,6%
38575,8 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе–мае. По сравнению с прошлым годом ее размер увеличился на 7,4%. При том реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с прошлогодним на 0,6%, сообщает Липецкстат.
Самая низкая зарплата по данным статистики — от 38% до 64% от средней по области — оказалась у работников мебельных производств, кожевников, текстильщиков, занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.
Заработная плата работников сельского хозяйства в январе–мае 2021 года составила 101% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 80% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.
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