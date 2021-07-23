В России

7 минут назад

Власти намерены вдвое увеличить количество ярмарок в России

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Минпромторг направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий — до 80 тыс. ярмарок в год. 

Это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. 

Он напомнил, что в прошлом году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили гораздо реже. Поэтому в министерстве сочли важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели порядка 40 тыс. ярмарок. 

Замминистра добавил, что при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтверждают этот прогноз, сказал Виктор Евтухов. 
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