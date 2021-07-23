Общество

сегодня, 14:14

На проспекте Победы произошёл порыв теплосети

8 1279
#порыв
На проспекте Победы произошёл порыв теплосети

Вода залила территорию детского сада.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», сегодня около 12.00 на теплотрассе у дома №29 по проспекту Победы произошел порыв. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Адреса домов, в которых приостановлена подача горячей воды, сообщат дополнительно.

- Мы приносим извинения за неудобства и принимаем все меры для того, чтобы решить проблему как можно скорее, - сообщили в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».

По данным пресс-службы мэрии,  что в результате порыва подтоплена территория детского сада №78. Тем не менее, он работает в штатном режиме. Дети, которые находятся в группах корпуса, расположенного по уровню ниже места порыва, переведены в соседний корпус детсада.  

Фото пресс-службы администрации Липецка.

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#порыв

Комментарии (8)

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Знаток

10 минут назад
Этож надо чопик до зимы недотянул Зимой будет полный ...абзац
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Гостья1

16 минут назад
Наши дети ходили в это детский сад,а у них уже свои дети институты покончили. Надо строить новые современные детские сады .
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Гостья1

20 минут назад
Не там ли производили ремонт теплотрассы ранее.?порыв за порывам.А рядом детский сад,дети.Возможно надо более тщательно обследовать этот участок трассы , чтобы зимой без тепла не остаться.?
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Витек

35 минут назад
Всю зиму там делали и без толку.
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Житель

43 минуты назад
Бедные дети... Зимой смывало и вот опять...Этому саду уже пол века, он от времени сам рушится, а тут еще и Квадра помогает...
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Боцман

51 минуту назад
Весь год одни порывы. Это уже не новость а закономерность. Хорошо что люди не пострадали
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169

сегодня, 14:28
Никогда такого не было и вот опять
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Балагур

сегодня, 14:23
Мы привыкли ...
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