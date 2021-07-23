На проспекте Победы произошёл порыв теплосети

Вода залила территорию детского сада.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», сегодня около 12.00 на теплотрассе у дома №29 по проспекту Победы произошел порыв. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Адреса домов, в которых приостановлена подача горячей воды, сообщат дополнительно.



- Мы приносим извинения за неудобства и принимаем все меры для того, чтобы решить проблему как можно скорее, - сообщили в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».



По данным пресс-службы мэрии, что в результате порыва подтоплена территория детского сада №78. Тем не менее, он работает в штатном режиме. Дети, которые находятся в группах корпуса, расположенного по уровню ниже места порыва, переведены в соседний корпус детсада.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



