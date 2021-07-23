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В Кремле прокомментировали ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады
Ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции посольства РФ и российских спортивных чиновников.
"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству, в том числе нашим спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия, задать соответствующие вопросы", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос СМИ, отреагирует ли президент РФ на перерисовку Крыма в украинские цвета на сайте Олимпийских игр.
Ранее на официальном сайте Олимпийских игр разместили карту со странами, где Украина и Крым были разделены границей. Позднее МОК назвал досадной ошибкой поставщика услуг отделение Украины границей от Крыма.
На сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную виртуальными аплодисментами. Ранее сообщалось, что на этой карте Крым был отделен от Украины границей. После этого украинский МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии, где располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК), и Японии разобраться с границами Украины на карте. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и "принес извинения за ошибку", - передает ТАСС.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с РФ. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".