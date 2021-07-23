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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5%

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#ключевая ставка #банк

Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.

Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,50% годовых, - говорится на сайте регулятора.

По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, - говорится в сообщении Центробанка.

Таким образом, показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.

Решение регулятора стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда он экстренно изменил ставку сразу на 6,5 процентных пунктов — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков, - передает РИА Новости.

ЦБ РФ этой весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он увеличил ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

В июне регулятор также ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ставки, заявив о необходимости такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что в июле рассмотрят повышение на 0,25-1 процентный пункт.

Регулятор также повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.

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#ключевая ставка #банк

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