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Сбил насмерть женщину, а подумал, что сбил собаку
Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя области обвиняемого в совершении пьяного ДТП.
Только после этого водитель осознал, что возможно ранее сбил человека, и вернулся к месту первого ДТП, где уже находились полицейские. Женщина, которую он сбил, погибла.
— Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Владимир
Водители
следствие ведут Колобки
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