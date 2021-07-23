Происшествия

сегодня, 12:39

Сбил насмерть женщину, а подумал, что сбил собаку

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#ДТП #прокуратура
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Сбил насмерть женщину, а подумал, что сбил собаку

Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя области обвиняемого в совершении пьяного ДТП.

4 мая этого года пьяный мужчина проезжая на своем автомобиле по одной из улиц села Становое со скоростью около 70 км/ч, отвлекся на телефон, который лежал на переднем пассажирском сидении. Почувствовал сильный удар и подумав, что сбил собаку, обвиняемый решил уехать подальше от места происшествия, однако на трассе «Дон» он столкнулся с автомобилем «Киа Рио».

Только после этого водитель осознал, что возможно ранее сбил человека, и вернулся к месту первого ДТП, где уже находились полицейские. Женщина, которую он сбил, погибла.

 — Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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#ДТП #прокуратура
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Комментарии (4)

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Владимир

37 минут назад
наверно за рулем был брат Королева
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Водители

47 минут назад
считают собаками людей ,первый раз слышу !
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следствие ведут Колобки

57 минут назад
А, может, и вправду сбил собаку... А женщину ему подкинули...
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28

сегодня, 12:44
Символично. А потом удивляемся, почему власть к нам относится, как к собакам.
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