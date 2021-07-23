Происшествия

11 минут назад

Липчанину от имени руководителя прокуратуры позвонил мошенник

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#прокуратура #мошенник
Липчанину от имени руководителя прокуратуры позвонил мошенник

В надзорном ведомстве жителям региона рекомендовали не терять бдительность.

Мошенник сообщил о том, что якобы на банковском счету абонента замечена подозрительная активность, на имя гражданина пытаются оформить потребительский кредит. Поэтому ему необходимо перевести деньги на другой счет.

Для убедительности злоумышленник даже предложил зайти на сайт прокуратуры области и убедится, что звонивший действительно занимает руководящую должность, а номер телефона с которого поступил звонок является официальным номером прокуратуры области.

Однако абонент сразу не стал паниковать и перезвонил в банк, где ему сообщили, что со счетом все в порядке. После этого липчанин обратился в полицию.

— В полномочия органов прокуратуры не входит проведение каких-либо оперативно-разыскных мероприятий, общение с гражданами может происходить только в официальном порядке. Еще раз призываем быть бдительными не поддаваться на уловки мошенников, о всех подобных фактах незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, — разъяснили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#прокуратура #мошенник

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