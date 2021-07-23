Общество
31 минуту назад
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог
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Задачи для дорожников разбили на два солидных лота.
Управление дорог, транспорта и благоустройства Ельца объявило два тендера на ремонт городских дорог. Общая сумма максимального вознаграждения за обновление полотна превышает 49 млн рублей.
29 950 283 рубля может получить подрядчик за ремонт на улице Новолипецкой. Помимо проезжей части, здесь обновят и тротуары. На улице, кроме того, уложат 1 840 новых бордюрных камней. В 20 049 716 рублей оценили ямочный ремонт. На улицах Ельца планируют обновить свыше 2,3 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложить почти 3 000 тонн нового асфальта.
Победителей торгов планируют определить к началу августа. На ремонты отведены сроки до 30 сентября и 31 октября.
Напомним, ранее елецкая администрация объявляла торги на дорожный ремонт, который оценили в 50 554 709 рублей. Подрядчика планировали определить 5 июля, но на торги не поступило ни одной заявки.
29 950 283 рубля может получить подрядчик за ремонт на улице Новолипецкой. Помимо проезжей части, здесь обновят и тротуары. На улице, кроме того, уложат 1 840 новых бордюрных камней. В 20 049 716 рублей оценили ямочный ремонт. На улицах Ельца планируют обновить свыше 2,3 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложить почти 3 000 тонн нового асфальта.
Победителей торгов планируют определить к началу августа. На ремонты отведены сроки до 30 сентября и 31 октября.
Напомним, ранее елецкая администрация объявляла торги на дорожный ремонт, который оценили в 50 554 709 рублей. Подрядчика планировали определить 5 июля, но на торги не поступило ни одной заявки.
1 242
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