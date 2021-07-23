Общество
сегодня, 11:15
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей
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Компании, которые обслуживают пассажиров, больше всего заплатили за несоблюдение маршрута.
«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» подвело итоги постоянного мониторинга за выполнением рейсов за первое полугодие 2021 года, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта.
- За несоблюдение перевозчиками установленной схемы движения по маршруту выставлено штрафов на сумму свыше 1 000 000 рублей. За несоответствие класса транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, условиям контракта - 228 000 рублей. Более 700 000 рублей заплатили перевозчики за отступление от расписания движения и невыполнение рейсов. За нарушение схемы движения - свыше 800 000 рублей, - сообщили в управлении дорог и транспорта.
Отслеживание выполнения рейсов, а также соблюдение установленного расписания движения и схемы маршрута производится ежедневно посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. Помимо использования GPS-системы, контроль и разбор конкретных случаев нарушения осуществляется на основании обращений граждан. В том числе, на регулярной основе проводятся контрольно-выездные мероприятия.
- За несоблюдение перевозчиками установленной схемы движения по маршруту выставлено штрафов на сумму свыше 1 000 000 рублей. За несоответствие класса транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, условиям контракта - 228 000 рублей. Более 700 000 рублей заплатили перевозчики за отступление от расписания движения и невыполнение рейсов. За нарушение схемы движения - свыше 800 000 рублей, - сообщили в управлении дорог и транспорта.
Отслеживание выполнения рейсов, а также соблюдение установленного расписания движения и схемы маршрута производится ежедневно посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. Помимо использования GPS-системы, контроль и разбор конкретных случаев нарушения осуществляется на основании обращений граждан. В том числе, на регулярной основе проводятся контрольно-выездные мероприятия.
13 1084
Комментарии (13)
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Да пиши ты хоть куда.
Пенсионер
Липчанин
Павел
Что пущино на самотёк?
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z
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