Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

Компании, которые обслуживают пассажиров, больше всего заплатили за несоблюдение маршрута.

«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» подвело итоги постоянного мониторинга за выполнением рейсов за первое полугодие 2021 года, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта.



- За несоблюдение перевозчиками установленной схемы движения по маршруту выставлено штрафов на сумму свыше 1 000 000 рублей. За несоответствие класса транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, условиям контракта - 228 000 рублей. Более 700 000 рублей заплатили перевозчики за отступление от расписания движения и невыполнение рейсов. За нарушение схемы движения - свыше 800 000 рублей, - сообщили в управлении дорог и транспорта.



Отслеживание выполнения рейсов, а также соблюдение установленного расписания движения и схемы маршрута производится ежедневно посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. Помимо использования GPS-системы, контроль и разбор конкретных случаев нарушения осуществляется на основании обращений граждан. В том числе, на регулярной основе проводятся контрольно-выездные мероприятия.