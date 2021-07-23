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Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

13 1084
#транспорт #штраф
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

Компании, которые обслуживают пассажиров, больше всего заплатили за несоблюдение маршрута.

«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» подвело итоги постоянного мониторинга за выполнением рейсов за первое полугодие 2021 года, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта.

- За несоблюдение перевозчиками установленной схемы движения по маршруту выставлено штрафов на сумму свыше 1 000 000 рублей. За несоответствие класса транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, условиям контракта - 228 000 рублей. Более 700 000 рублей заплатили перевозчики за отступление от расписания движения и невыполнение рейсов. За нарушение схемы движения - свыше 800 000 рублей, - сообщили в управлении дорог и транспорта.

Отслеживание выполнения рейсов, а также соблюдение установленного расписания движения и схемы маршрута производится ежедневно посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS. Помимо использования GPS-системы, контроль и разбор конкретных случаев нарушения осуществляется на основании обращений граждан. В том числе, на регулярной основе проводятся контрольно-выездные мероприятия.
13 1084
#транспорт #штраф

Комментарии (13)

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Да пиши ты хоть куда.

10 минут назад
Павел, Бесполезно. Снял видео где был звонок водителю. Водитель остановился, перелёт в салон снял с терминала пакет и поехал дальше. Отправлял в департамент транспорта. Поехал через 2 дня в этом же автобусе, терминал опять заклеин мешком. На вопрос оплатить картой водитель ответил неработающие терминал даже у него.
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Пенсионер

27 минут назад
За отсутствие кондиционеров необходимо наложить штраф.Специально говорят что неработают хотя все гарантийные
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Липчанин

27 минут назад
Ну теперь все системы платежей по безналичному расчёту не то что лентой заклеют, но и совсем снимут
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Павел

28 минут назад
Николай, сообщите об этом в департамент транспорта (указав конкретные факты: дату, время, гос. номер автобуса). Писать об этом только здесь - бессмысленно. Для направления обращения удобнее всего использовать сайт Госуслуг или липецкаяобласть.рф.
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Что пущино на самотёк?

31 минуту назад
ПОЧЕМУ НЕТ ШТРАФОВ ЗА НЕ РАБОТАЮЩИИ ТЕРМИНАЛЫ? И даже в статье не чего не говорится. Штрафы должны составлять дневном заработку автобуса тогда они заработают как надо. Пока их не будет так и будем ездить за наличку.
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111

35 минут назад
Да и с жару без кондеров . Многие мерсы даже открывающимися окнами не снабжены. Только в самом конце автобуса. Едешь как в * . Просто ужасно
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Гость.

37 минут назад
111, Хорошо бы за этим следили сами транспортники но им по ходу некогда. Это скорей всего спровоцировало кто-то из администрации не вовремя попал на работу вот и проверили. А так нет на гланас значит штраф. Зато рисуют в своих отчёта переводчики по 8-10 машин на линии а на дели их 4-6 и работа до 20-22 часов
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z

43 минуты назад
Почему у некоторых перевозчиков цена билета до Северного Рудника разнится в 2 раза. Маршрут №1 по цене города 21 рубль. Маршрут 105 в два раза больше. Это за 16 километров. Почему у автоколонны Л-Бус такая грабительская цена.
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Жалоба

45 минут назад
За июль многократно сходили с маршрута автобусы 24 и 24а чем дальше с этими маршрутами тем интересней уже попарно стали сходить когда подряд может не поехать и 24 и 24а.
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Николай

47 минут назад
Автобус 317 322 324 рано утром совершают рейсы которые еще непредусмотрены расписанием при этом картами платить нельзя только наличная оплата.
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