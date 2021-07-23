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«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов

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#детские сады #«Милосердие»
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«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», направил более 1,2 млн рублей на укрепление материальной базы детского сада общеразвивающего вида «Радуга» в селе Хлевное Липецкой области.  

Безвозмездная помощь оказана по программе фонда «Детство» для повышения комфортного пребывания детей и их гармоничного развития.  В детский сад поступило новое кухонное и холодильное оборудование, приборы для обеззараживания воздуха в помещении, пылесосы и садовые триммеры, посуда и мебель, спортивное оборудование и игрушки, развивающие игры и наборы для творчества. 

«Мы понимаем, как важно, чтобы сельские дошколята не чувствовали себя обделенными по сравнению с городскими сверстниками. Поэтому помогаем сделать детсады в районах области более комфортными и оснащенными всем необходимым. Уверена, эти заметные и нужные преобразования оценят и дети, и их родители», - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. 

С начала текущего года по программе «Детство» фонд профинансировал ряд социальных проектов на сумму около 18 млн рублей. Средства пошли на помощь многодетным семьям, школам, детским домам, на лечение детей, поддержку детских творческих и спортивных коллективов, организацию развивающих мероприятий. 
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#детские сады #«Милосердие»
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