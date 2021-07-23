Общество

сегодня, 11:07

На торги в Липецке выставили промышленный долгострой

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#торги #долгострой #цех
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На торги в Липецке выставили промышленный долгострой

Недостроенный цех расположен рядом с «Липецким тракторным заводом».

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило торги на промышленный долгострой, расположенный в Липецке. Долгострой возле тракторного завода предлагают купить за 7 994 528 рублей.

Построенный всего на 24% экспериментальный цех находится на улице 3-го Сентября. Он расположен на участке площадью 62 103 квадратных метра. Долгострой почти в 6 000 квадратных метров стал активом региональной администрации по решению Октябрьского районного суда Липецка в мае 2021 года. Здание забрали у прежнего владельца из-за истечения срока аренды участка.

Торги на долгострой запланированы на 25 августа.
1365
#торги #долгострой #цех
2

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