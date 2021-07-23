Общество

9 минут назад

Проект строительства на Городище отклонили

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#проект #строительство
Проект строительства на Городище отклонили

Документацию на реконструкцию частного дома отправили на доработку.

Региональное управление строительства и архитектуры отклонило и направило на доработку проект изменения планировки объекта «Дорога по улице Большие Ключи и улице Каменный Лог от Липецкого городища до улицы Горького с организацией велодорожки и тропы здоровья в городе Липецке»». Там на участке в 0,5 га собираются реконструировать частный дом.

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Ранее проект прошел общественные обсуждения. В их ходе поступило замечание от регионального управления охраны объектов культурного наследия. Там заметили, что проект не учитывает историю территории.

Частный дом расположен границах культурного слоя исторической части Липецка. При проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик работ обязан разработать в проекте раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ. В департаменте это замечание признали целесообразным.
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#проект #строительство

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