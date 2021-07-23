Общество

56 минут назад

Липчанам продавали не пойми что

9 974
#торговля
1
Липчанам продавали не пойми что

Проверяющие нашли в магазине одежду крайне сомнительного происхождения.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Добринского района в адрес 45-летней уроженки Украины. Женщина владеет торговой точкой и, судя по иску прокуратуры, не беспокоится о качестве товара.

Прокурорская проверка наведалась в магазин на станции Плавица в середине июня. Проверяющие выяснили, что хозяйка магазина в розницу торгует продукцией легкой промышленности с нарушением требований по маркировке товаров, без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность одежды, и в отсутствии сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии на реализуемый товар. Так, в магазине нашли майки только с ярлыком «А&L Fashion» и ценником, а также жилеты без каких-либо опознавательных элементов и неизвестного происхождения терракотовый костюм с мехом.

На основании материалов проверки 16 июня 2021 года прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Документы направили в суд. Предпринимательнице, которая впервые попалась на подобном нарушении, выписали предупреждение.
9 974
#торговля
1

Комментарии (9)

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Гость

9 минут назад
Баба чем-то не угодила.
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Ленка-голая коленка

27 минут назад
А в Модном базаре, что, лучшего качества? и прям все со штрих-кодами
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Гость

31 минуту назад
Можно подумать у нас в липе есть брендовый магазин? Купить одежду и обувь это прямо квест на самом деле..
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Смотрящий

35 минут назад
Страна трусов пошить не может, без помощи Китая, но требует качественного товара!
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А что

35 минут назад
На Петровском рынке лругое продают,такой же ,ширпотреб.
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Ваш

39 минут назад
Если бы она продавала футболки с Путиным, крымнашем или Искандерами, то все было бы хорошо
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Animal planet.

46 минут назад
Нормальную одежду в Липецке,можно купить только в Секонд-хенде.
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Лукерья

49 минут назад
А какова покупательская способность в данном населенном пункте на оригинальные вещички ?
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Глубоководная Такса.

50 минут назад
Заметьте -это норм.
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