Липчанам продавали не пойми что

Проверяющие нашли в магазине одежду крайне сомнительного происхождения.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Добринского района в адрес 45-летней уроженки Украины. Женщина владеет торговой точкой и, судя по иску прокуратуры, не беспокоится о качестве товара.



Прокурорская проверка наведалась в магазин на станции Плавица в середине июня. Проверяющие выяснили, что хозяйка магазина в розницу торгует продукцией легкой промышленности с нарушением требований по маркировке товаров, без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность одежды, и в отсутствии сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии на реализуемый товар. Так, в магазине нашли майки только с ярлыком «А&L Fashion» и ценником, а также жилеты без каких-либо опознавательных элементов и неизвестного происхождения терракотовый костюм с мехом.



На основании материалов проверки 16 июня 2021 года прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Документы направили в суд. Предпринимательнице, которая впервые попалась на подобном нарушении, выписали предупреждение.