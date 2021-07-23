Буйный пациент напал на врачей

Мужчина устроил потасовку в приемном покое.

Судья Правобережного районного суда Липецка рассмотрела жалобу местного жителя на постановление о штрафе за мелкое хулиганство. Липчанина оштрафовали на 500 рублей из-за скандала в больнице.



Как указано в материалах суда, конфликт произошел ночью в городской больнице «Свободный Сокол». Около полуночи в неврологическое отделение поступил мужчина. Он жаловался на боли в спине. Ему была оказана экстренная помощь. Медики ввели пациенту обезболивающее, взяты анализ крови, сняли ЭКГ. Но мужчина начал крыть матом врачей, оскорбительно приставал к ним, непристойно вел себя и хамил. Тогда медики вызвали полицию. Мужчину отвезли в отдел полиции и оформили на него протокол за мелкое хулиганство. Дебош в больнице обошелся пациенту в 500 рублей.



В свою защиту липчанин указал, что действительно нецензурно выражался, однако это было обусловлено испытываемой им болью и длительностью оказания медицинской помощи.



Доводы буйного пациента не убедили суд. Жалобу отклонили, а штраф оставили в силе.