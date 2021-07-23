Общество

30 минут назад

Отдых в санаториях Липецкой области один из самых дешевых в стране

4 332
#санатории #отдых
Отдых в санаториях Липецкой области один из самых дешевых в стране

Сутки в санаториях региона стоит в среднем 2 тысячи 300 рублей

Портал Санатории.рф проанализировал среднюю стоимость за одни сутки пребывания в санаториях страны. Ожидаемо, самый дорогой отдых совмещенный с лечением оказался в санаториях Крыма (3,7 тыс. рублей в сутки) и Краснодарского края (3,6 тыс рублей в сутки).

Липецкая область вошла в ТОП-15 самых дешевых для санаторного отдыха: Курская область (1,9 тысяч рублей в сутки), Владимирская область (2 тыс. руб.), Марий Эл (2 тыс. руб.), Орловская область (2,1 тыс. руб.), Брянская область (2,1 тыс. руб.), Курганская область (2,2 тыс. руб.), Забайкальский край (2,2 тыс. руб.), Тульская область (2,2 тыс. руб.), Костромская область (2,2 тыс. руб.), Амурская область (2,2 тыс. руб.), Пензенская область (2,3 тыс. руб.), Ивановская область (2,3 тыс. руб.), Тверская область (2,3 тыс. руб.), Удмуртия (2,3 тыс. руб.) и Липецкая область (2,3 тыс. руб.).

В то же время, согласно исследованиям этого портала, в Липецкой области сократилось санаторных мест с 2 948 в 2015 году  до 1 311 в 2020-м. 

4 332
#санатории #отдых

Комментарии (4)

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Сан.Мечта

7 минут назад
Как переболеют,так ждут Вас тут.
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Да

8 минут назад
Никто.
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Астра

13 минут назад
А у нас в области есть санатории? Смешно...
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Да уж

16 минут назад
Кто же едет в город, который входит в десятку самых загрязнённых отдыхать?
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