Происшествия
сегодня, 18:01
У пятиэтажки под землю провалилось крыльцо
На улице Московской в Липецке сегодня едва не произошла коммунальная трагедия.
Сегодня утром в прямом смысле слова у жителей дома №105 по улице Московской разверзлась земля под ногами. Железобетонная плита у входа во второй подъезд внезапно перекосилась и частично провалилась под землю. В итоге между накренившейся плитой и входом в подъезд образовалась щель шириной с ладонь. Ситуация усугублялась тем, что к этой плите крепились подпорки, на которых был установлен железобетонный козырек.
- Так как опорная плита накренилась, то в любой момент эта конструкция весом 3,5 тонны могла рухнуть и придавить жильца. Надо было действовать решительно, чтобы избежать трагедии, - говорит директор УК «Наш дом – Липецк» Глеб Гнатюк.
Директор управляющей компании тут же сообщил о ЧП в администрацию Липецка, в МЧС, в полицию, позвонил по телефону «04». Еще до приезда спецслужб сотрудники УК обнесли опасное место сигнальной лентой и не разрешали жильцам этого подъезда ни входить, ни выходить из него. Как только в подъезде был отключен газ – а тяжеленный козырек мог упасть и перебить газопровод, - вызванный автокран аккуратно снял со входа в подъезд эту конструкцию, а сотрудники УК выровняли провалившуюся плиту.
- Очевидно, за многие годы – а этот дом был построен в 70-е годы - под этой входной железобетонной плитой образовалась промоина. И сегодня утром в нее эта плита и провалилась. Сейчас жизнь жильцов вне опасности. А мы думаем, как оперативно установить над входом в подъезд новый козырек, но уже, конечно, не железобетонный, - говорит Глеб Гнатюк.
В департаменте ЖКХ мэрии Липецка высоко оценили реакцию управляющей компании на это ЧП.
- Так как опорная плита накренилась, то в любой момент эта конструкция весом 3,5 тонны могла рухнуть и придавить жильца. Надо было действовать решительно, чтобы избежать трагедии, - говорит директор УК «Наш дом – Липецк» Глеб Гнатюк.
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Директор управляющей компании тут же сообщил о ЧП в администрацию Липецка, в МЧС, в полицию, позвонил по телефону «04». Еще до приезда спецслужб сотрудники УК обнесли опасное место сигнальной лентой и не разрешали жильцам этого подъезда ни входить, ни выходить из него. Как только в подъезде был отключен газ – а тяжеленный козырек мог упасть и перебить газопровод, - вызванный автокран аккуратно снял со входа в подъезд эту конструкцию, а сотрудники УК выровняли провалившуюся плиту.
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- Очевидно, за многие годы – а этот дом был построен в 70-е годы - под этой входной железобетонной плитой образовалась промоина. И сегодня утром в нее эта плита и провалилась. Сейчас жизнь жильцов вне опасности. А мы думаем, как оперативно установить над входом в подъезд новый козырек, но уже, конечно, не железобетонный, - говорит Глеб Гнатюк.
В департаменте ЖКХ мэрии Липецка высоко оценили реакцию управляющей компании на это ЧП.
Комментарии (24)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ахмед
Колхозник
селяночка
а зачем там все снимают это на телефоны??
Гостья1
Фу
Вера
Бюджетник
Мимоходом
Директор кладбища