У пятиэтажки под землю провалилось крыльцо

На улице Московской в Липецке сегодня едва не произошла коммунальная трагедия.

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Сегодня утром в прямом смысле слова у жителей дома №105 по улице Московской разверзлась земля под ногами. Железобетонная плита у входа во второй подъезд внезапно перекосилась и частично провалилась под землю. В итоге между накренившейся плитой и входом в подъезд образовалась щель шириной с ладонь. Ситуация усугублялась тем, что к этой плите крепились подпорки, на которых был установлен железобетонный козырек.- Так как опорная плита накренилась, то в любой момент эта конструкция весом 3,5 тонны могла рухнуть и придавить жильца. Надо было действовать решительно, чтобы избежать трагедии, - говорит директор УК «Наш дом – Липецк» Глеб Гнатюк.Директор управляющей компании тут же сообщил о ЧП в администрацию Липецка, в МЧС, в полицию, позвонил по телефону «04». Еще до приезда спецслужб сотрудники УК обнесли опасное место сигнальной лентой и не разрешали жильцам этого подъезда ни входить, ни выходить из него. Как только в подъезде был отключен газ – а тяжеленный козырек мог упасть и перебить газопровод, - вызванный автокран аккуратно снял со входа в подъезд эту конструкцию, а сотрудники УК выровняли провалившуюся плиту.- Очевидно, за многие годы – а этот дом был построен в 70-е годы - под этой входной железобетонной плитой образовалась промоина. И сегодня утром в нее эта плита и провалилась. Сейчас жизнь жильцов вне опасности. А мы думаем, как оперативно установить над входом в подъезд новый козырек, но уже, конечно, не железобетонный, - говорит Глеб Гнатюк.В департаменте ЖКХ мэрии Липецка высоко оценили реакцию управляющей компании на это ЧП.