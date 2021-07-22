Происшествия

сегодня, 18:01

У пятиэтажки под землю провалилось крыльцо

23 1533
#ЖКХ #ЧП
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У пятиэтажки под землю провалилось крыльцо

На улице Московской в Липецке сегодня едва не произошла коммунальная трагедия.

Сегодня утром в прямом смысле слова у жителей дома №105 по улице Московской разверзлась земля под ногами. Железобетонная плита у входа во второй подъезд внезапно перекосилась и частично провалилась под землю. В итоге между накренившейся плитой и входом в подъезд образовалась щель шириной с ладонь. Ситуация усугублялась тем, что к этой плите крепились подпорки, на которых был установлен железобетонный козырек.

- Так как опорная плита накренилась, то в любой момент эта конструкция весом 3,5 тонны могла рухнуть и придавить жильца. Надо было действовать решительно, чтобы избежать трагедии, - говорит директор УК «Наш дом – Липецк» Глеб Гнатюк.

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Директор управляющей компании тут же сообщил о ЧП в администрацию Липецка, в МЧС, в полицию, позвонил по телефону «04». Еще до приезда спецслужб сотрудники УК обнесли опасное место сигнальной лентой и не разрешали жильцам этого подъезда ни входить, ни выходить из него. Как только в подъезде был отключен газ – а тяжеленный козырек мог упасть и перебить газопровод, - вызванный автокран аккуратно снял со входа в подъезд эту конструкцию, а сотрудники УК выровняли провалившуюся плиту.

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- Очевидно, за многие годы – а этот дом был построен в 70-е годы - под этой входной железобетонной плитой образовалась промоина. И сегодня утром в нее эта плита и провалилась. Сейчас жизнь жильцов вне опасности. А мы думаем, как оперативно установить над входом в подъезд новый козырек, но уже, конечно, не железобетонный, - говорит Глеб Гнатюк.

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В департаменте ЖКХ мэрии Липецка высоко оценили реакцию управляющей компании на это ЧП.
23 1533
#ЖКХ #ЧП
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Комментарии (24)

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Ахмед

5 минут назад
селяночка, внешняя красота обманчива...
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Колхозник

10 минут назад
селяночка, у тебя там в селе совсем потупилось чувство прекрасного?
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селяночка

30 минут назад
Внешне,дом красивый.
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а зачем там все снимают это на телефоны??

30 минут назад
Надеюсь, новый козырёк будет стеклянный?
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Гостья1

40 минут назад
Страшно ходить под балконами старых двухэтажных домов,а тратуары под ними., Город стареет,новые районы строим ,а старые районы в первую очередь требуют реконструкции. А за оперативную работу УК спасибо.
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Фу

45 минут назад
Думал лимонов пять потребуется.
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Вера

45 минут назад
Вот так и живём... Оплата ЖКХ - как за дворцы (((
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Бюджетник

48 минут назад
Вот есть свой дом, квартплата 1100 летом и квартира 3100. 1600 уходит на УК и капремонт. Просто задолбало это высасывание денег в никуда.
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Мимоходом

52 минуты назад
Надо увековечить подвиг управляшки памятником.
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Директор кладбища

53 минуты назад
Всех виновников немедленно вакцинировать!
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