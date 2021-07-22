Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из кона ребенка

Жительница Новокузнецка, находясь на улице, заметила в окне многоэтажки полуторагодовалого ребенка и успела его поймать. После этого женщина отправилась по своим делам.

Как сообщает VSE42/Ru, женщина подошла к дому и успела подхватить ребенка на руки в тот момент, когда он сорвался вниз. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.



По данным ГУ МВД по Кузбассу, родители ребенка занимались в квартире домашними делами, поэтому не успели заметить опасность, грозящую мальчику. Прибывшие на место медики диагностировали у него незначительные ушибы.



Теперь полицейские просят откликнуться спасшую ребенка женщину.

