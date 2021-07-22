Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Из Липецкой области уйдут дожди

8 708
#дожди
Из Липецкой области уйдут дожди

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что чуть ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +23 до +25 градусов. 

День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.  
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#дожди

Комментарии (8)

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Ваш тренер

8 минут назад
Хочу в 1952 год...какая красота +6 просто супер!!!!
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юридический ликбез

11 минут назад
С 1 января 2021 года действуют обновленные Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи (утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463). для НАМОРДНИКа д.б. приказ по магазину с печатью и подписью директора (берет на себя ответственность) и п.10. НОВЫХ ПРАВИЛ: Введение ограничений и запретов на продажу товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами. иначе штраф 50т.р. продавцу кассиру и до 300 т.р. магазину. + 330УК "Самоуправство" Иначе полицию - оформляем протокол и наказываем. Хватит быть терпилами!
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ТомСойер

33 минуты назад
-В липецкую область идут дожди! Один день поморосил... -Из липецкой области уйдут дожди! Дауж времена детей ЕГЭ пришло
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Максим

43 минуты назад
Эх, жаль... Надоела эта жара! Хотелось бы каждый день дождей!!
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Вася

46 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Утомленный солнцем

55 минут назад
Дожди, не уходите, пожалуйста
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гостья

59 минут назад
Вот и хорошо.не успели погреться как следует,как холода пришли.
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Пусть идут в Якутию!

сегодня, 17:03
Там они капец как нужны!!!
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