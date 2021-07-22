Из Липецкой области уйдут дожди

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что чуть ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +23 до +25 градусов.



День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.

