Доброе утро, Липецк!

Пятница пролетит незаметно, а за ней — выходные. Сегодня постараемся сделать зарядку в парке и успеть на ярмарку, а субботу и воскресенье - любуемся красотами региона.

Погода



В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами.



В Липецке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +23 до +25 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с.



День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.



Дороги



Коммунальщики начали капитальный ремонт теплотрассы на улице Интернациональной. Там они заменят 288 метров тепловой сети. Управиться планируют к середине сентября.



ЛипецкЯндекс.Карты



Коммуналка



Липецкий филиал «Квадры» напоминает, 25 июля – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем воды, который вы получили, данные счетчиков горячей воды нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например,*12345678*123,456*123,456*).



Королевский завтрак



Липчанка Ксения поделилась рецептом любимой многими выпечки: сегодня готовим королевскую ватрушку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ok27_77



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Фитнес в парках



Массовые развлекательные мероприятия в городских парках пока под запретом, а вот спортивные — в строю. Утром там ждут всех желающих бодро начать день. Пятница, 23 июля 09:00 дыхательная гимнастика, Парк Победы (поляна здоровья)

09:00 суставная гимнастика, Нижний парк

Суббота, 24 июля 08:00, фитнес Цигун, Парк Победы (поляна здоровья)

Воскресенье, 25 июля 08:00 фитнес Цигун, Парк Победы (поляна здоровья).



Последний шанс



Пятница — последний день работы ярмарок сезонных овощей. Они проходят на улицах Космонавтов и Коммунистической. Цены на «борщевой набор» приятно удивляют: морковь — 35 рублей, свекла — 30 рублей, картофель — 25 рублей.





Прививки от COVID-19



Бесплатно вакцинироваться в ближайшие три дня можно в ТЦ «Москва», ТЦ «Малибу» и гипермаркете «Линия». Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Верный друг



Юные жители Липецка, от 7 до 17 лет, могут принять участие в конкурсе детских рассказов «Мой верный друг», посвященном Дню фронтовой собаки. Детям предлагают написать небольшой рассказ о своих любимых питомцах. Юные авторы могут вспомнить самые смешные моменты из жизни своих четвероногих друзей или их героические поступки, о том, как любимец появился в семье, или о том, как пришлось его воспитывать. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы.



Пляжный волейбол



24 и 25 июля в Липецке на пляже у Набережной пройдет чемпионат Липецкой области по пляжному волейболу среди женских команд. Регистрация участников начнется 24 июля в 09:30. Состав команды – два человека. Принять участие в чемпионате могут все желающие. Главное условие – постоянная регистрация на территории Липецкой области.





Мини-каникулы



Если в выходные вам в Липецке не сидится, можно отправиться в небольшое путешествие по региону на автомобиле. В дороге с навигацией поможет







В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами.В Липецке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +23 до +25 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с.День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.Коммунальщики начали капитальный ремонт теплотрассы на улице Интернациональной. Там они заменят 288 метров тепловой сети. Управиться планируют к середине сентября.Липецкий филиал «Квадры» напоминает, 25 июля – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем воды, который вы получили, данные счетчиков горячей воды нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например,*12345678*123,456*123,456*).Липчанка Ксения поделилась рецептом любимой многими выпечки: сегодня готовим королевскую ватрушку.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Массовые развлекательные мероприятия в городских парках пока под запретом, а вот спортивные — в строю. Утром там ждут всех желающих бодро начать день. Пятница, 23 июля 09:00 дыхательная гимнастика, Парк Победы (поляна здоровья)09:00 суставная гимнастика, Нижний паркСуббота, 24 июля 08:00, фитнес Цигун, Парк Победы (поляна здоровья)Воскресенье, 25 июля 08:00 фитнес Цигун, Парк Победы (поляна здоровья).Пятница — последний день работы ярмарок сезонных овощей. Они проходят на улицах Космонавтов и Коммунистической. Цены на «борщевой набор» приятно удивляют: морковь — 35 рублей, свекла — 30 рублей, картофель — 25 рублей.Бесплатно вакцинироваться в ближайшие три дня можно в ТЦ «Москва», ТЦ «Малибу» и гипермаркете «Линия». Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Юные жители Липецка, от 7 до 17 лет, могут принять участие в конкурсе детских рассказов «Мой верный друг», посвященном Дню фронтовой собаки. Детям предлагают написать небольшой рассказ о своих любимых питомцах. Юные авторы могут вспомнить самые смешные моменты из жизни своих четвероногих друзей или их героические поступки, о том, как любимец появился в семье, или о том, как пришлось его воспитывать. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы.24 и 25 июля в Липецке на пляже у Набережной пройдет чемпионат Липецкой области по пляжному волейболу среди женских команд. Регистрация участников начнется 24 июля в 09:30. Состав команды – два человека. Принять участие в чемпионате могут все желающие. Главное условие – постоянная регистрация на территории Липецкой области.Если в выходные вам в Липецке не сидится, можно отправиться в небольшое путешествие по региону на автомобиле. В дороге с навигацией поможет бесплатный аудиогид . Он же расскажет обо всем, что стоит увидеть в Задонске и его окрестностях.