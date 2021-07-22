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34 минуты назад

В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

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#паспорт #штамп #брак #дети #Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым изменил правила внесения данных в паспорт гражданина России.

Правительство РФ изменило правила внесения данных в паспорт россиянина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, - передает РИА Новости.

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет будут проставлять по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также станут добровольными.

Однако обязательными остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

А в декабре текущего года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия, - ранее сообщали в МВД.

Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись. На первом этапе планируется выдать не менее 100 тысяч таких паспортов.
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#паспорт #штамп #брак #дети #Мишустин

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