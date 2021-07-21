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35 минут назад

Российские туристы массово устремились на Кипр

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#туризм #Кипр

Российские туристы массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну.

Россияне оказались на первом месте по количеству туристических прибытий на Кипр в июне. При этом туроператоры фиксируют особенно яркий рост спроса на размещение в качественных отелях: сейчас Кипр привлекает больше обеспеченных россиян, - сообщает Ассоциация Туроператоров.

"Темпы бронирований туров на Кипр радуют поставщиков. Кипр одна из немногих доступных для отдыха россиянам европейских стран, электронная провиза оформляется легко, полетная программа сформирована в том числе из регионов", – объяснил стабильно высокий уровень продаж на направлении Алексан Мкртчян, директор сети турагентств "Розовый слон".

Официальная статистика подтверждает наблюдения туроператоров и турагентств, поскольку россияне по прибытиям на Кипр в июне заняли первое место, обеспечив 45,8% турпотока. В июне на Кипре отдохнули 184 159 туристов, из них 84,4 тысячи – из России, - сообщили в российском представительстве министерства туризма Кипра.

Спад по сравнению с допандемийными временами заметный. В июне 2019 года на Кипре отдохнули чуть более 117 тысяч российских туристов, что на 27,8% больше, чем в июне 2021 года. Однако доля россиян в июне 2019 года была ровно в два раза меньше, чем в этом году: 22,9% из 509,7 тысяч туристов, - пишет АТОР.

Судя по динамике текущих бронирований, июль 2021 года также продемонстрирует хорошие показатели по российскому турпотоку, полагают представители туроператорских компаний.

При этом особенно сильно вырос интерес отечественных путешественников к отдыху в пятизвездочных гостиницах, - отмечают туроператоры.

"У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две-три звезды, зато более 70% продаж составляют отели пять звезд и хорошего уровня четыре звезды", — рассказали в компании "Русский Экспресс".

В основном туристы традиционно выбирают для поездок курорты Лимассол и Айя-Напа, на 3-м месте - Пафос. Тем не менее, дальше середины — конца августа путевки пока не бронируют.

Свою роль в приросте спроса на дорогие отели Кипра, по словам экспертов, сыграл и переток туристов с других направлений. В июне это была закрытая Турция.

"В июне на Кипр летело много туристов, которые перебронировались с Турции. Большинство майских и июньских турецких броней были на отели высокой категории. Их туристы переносили на Кипр, разумеется, с доплатой. Ценник в кипрских отелях на 20-40% выше турецких", – рассказал на условиях анонимности представитель туристической розницы.
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#туризм #Кипр

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