Жертвой массовой драки в Ельце стал всего один мужчина

Он сам обратился в травмпункт.

Вечером 17 июля в парке 40-летия Октября в Ельце произошла массовая драка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Липецкой области, сейчас проводится проверка по факту происшествия: устанавливаются причины и обстоятельства конфликта, его участники. Итогом драки стали травмы всего у одного человека. Мужчина сам обратился к медикам.Тем временем ельчане в местном паблике ведут своё «расследование» и делятся «показаниями». Так, женщина написала, что пострадавший — ее приятель. У него диагностирован перелом ключицы со смещением. Причина конфликта группы парней на иномарках и пострадавшего не указывается, но есть данные, что мужчину жестоко избивали: «Человек упал, ему держал другой человек голову, потому что тот не был в сознании. Пока один другому держал голову, чтоб тот не захлебнулся или еще что-то, начали бить по голове двоих, а потом резко срулили на машинах».По «показаниям» из соцсетей ясно, что группа примерно из 10 парней избивала двух мужчин.