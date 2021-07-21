Происшествия

сегодня, 13:08

Жертвой массовой драки в Ельце стал всего один мужчина

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#драка
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Он сам обратился в травмпункт.

Вечером 17 июля в парке 40-летия Октября в Ельце произошла массовая драка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД Липецкой области, сейчас проводится проверка по факту происшествия: устанавливаются причины и обстоятельства конфликта, его участники. Итогом драки стали травмы всего у одного человека. Мужчина сам обратился к медикам.

Тем временем ельчане в местном паблике ведут своё «расследование» и делятся «показаниями». Так, женщина написала, что пострадавший — ее приятель. У него диагностирован перелом ключицы со смещением. Причина конфликта группы парней на иномарках и пострадавшего не указывается, но есть данные, что мужчину жестоко избивали: «Человек упал, ему держал другой человек голову, потому что тот не был в сознании. Пока один другому держал голову, чтоб тот не захлебнулся или еще что-то, начали бить по голове двоих, а потом резко срулили на машинах».



По «показаниям» из соцсетей ясно, что группа примерно из 10 парней избивала двух мужчин.
5 1630
#драка
1

Комментарии (6)

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Гость

16 минут назад
Так ппс, сами боятся....
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Реформа МВД

53 минуты назад
В полиции работать уже не кому, всех сократили. Остались только полковники и генералы.
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Chilly Willy

57 минут назад
доктор Пилюлькин, или наоборот, сделали генопрививку и озверели....
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доктор Пилюлькин

сегодня, 13:19
Вот , что бывает , когда вовремя не сделаешь прививку от ковида... Озвереешь... И будешь кидаться с кулаками на прохожих...
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Смотрящий

сегодня, 13:15
Погубите - сами, себя ...
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