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19-летний тамбовчанин получил 7 лет колонии за интимную связь с 11-летней девочкой

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#изнасилование

19-летний житель Тамбовской области неоднократно вступал в интимную связь с 11-летней девочкой.

19-летний житель Тамбовской области был признан судом виновным в изнасиловании, то есть половом сношении с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста по статье 131 УК РФ, ч.4, п. "б".

Следствием и судом было установлено, что осенью прошлого года парень стал встречаться с 11-летней школьницей и приходить к ней домой. В комнате девочки он, достоверно зная о ее малолетнем возрасте, неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.

Приговором суда молодому человеку было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
208
#изнасилование

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