Прививку от COVID-19 можно сделать в шести торговых центрах Липецка

В одном из них, ТРЦ «Москва», пункт вакцинации будет работать шесть дней в неделю.

В Липецке обновили график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Теперь прививку можно сделать в шести торговых центрах, сообщает региональное управление здравоохранения.



Расписание работы мобильных пунктов вакцинации:



- 22 и 29 июля с 11:00 до 15:00 в ТЦ «Европа» напротив продуктового гипермаркета,



- 21, 24, 26, 28, 31 июля с 10:00 до 14:00 в гипермаркете «Линия» слева от центрального входа,



- ежедневно с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 и в субботу с 14:00 до 16:00 в ТЦ «Москва» на 2 этаже; повторная вакцинация будет проводиться 27 и 30 июля с 12:00 до 18:00,



- 23, 26, 27 июля с 12:00 до 16:00 в ТЦ «Малибу» напротив фудкорта,



- 22, 27,29 июля с 13:00 до 17:00 в ТЦ «Ривьера» напротив химчистки,



- 22, 26, 29 июля с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Ноябрьский» слева от центрального входа.





Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.