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39 минут назад

Прививку от COVID-19 можно сделать в шести торговых центрах Липецка

5 369
#прививка #коронавирус #запись #вакцинация
Прививку от COVID-19 можно сделать в шести торговых центрах Липецка

В одном из них, ТРЦ «Москва», пункт вакцинации будет работать шесть дней в неделю.

В Липецке обновили график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Теперь прививку можно сделать в шести торговых центрах, сообщает региональное управление здравоохранения.

Расписание работы мобильных пунктов вакцинации:

- 22 и 29 июля с 11:00 до 15:00 в ТЦ «Европа» напротив продуктового гипермаркета,

- 21, 24, 26, 28, 31 июля с 10:00 до 14:00 в гипермаркете «Линия» слева от центрального входа,

- ежедневно с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 и в субботу с 14:00 до 16:00 в ТЦ «Москва» на 2 этаже; повторная вакцинация будет проводиться 27 и 30 июля с 12:00 до 18:00,

- 23, 26, 27 июля с 12:00 до 16:00 в ТЦ «Малибу» напротив фудкорта,

- 22, 27,29 июля с 13:00 до 17:00 в ТЦ «Ривьера» напротив химчистки,

- 22, 26, 29 июля с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Ноябрьский» слева от центрального входа.


Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
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#прививка #коронавирус #запись #вакцинация

Комментарии (5)

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15 минут назад
дайте Файзер - проткнусь не глядя.
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Наталья

15 минут назад
Как можно осмотреть нормально человека без карточки медицинской,да вообще это какой то бред ,в торговом центре,уже с ума посходили!!! Да уважающий себя человек не позволит ,чтобы его ширяли не понятно чем и не понятно где!!!
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Логика

17 минут назад
Хочу рожать в ТЦ! Ну а что такого?)))
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Наивная

21 минуту назад
Такое интимное дело и на глазах у всех....похоже на шоу "За стеклом"
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Житель Сокола

29 минут назад
Ура, нам на Соколе можно не делать. У нас получается торговых центров нет. Если ТЦ нет, то и прививок нет.
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