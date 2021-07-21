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Проезд по улице Пушкина не откроют еще неделю

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#дорога #перекрытие #ремонт
Проезд по улице Пушкина не откроют еще неделю

Коммунальщики намерены ремонтировать сети до 28 июля.

Из-за капремонта теплотрассы движение транспорта на перекрёстке улиц Советская-Пушкина и прилегающих участках до 28 июля будет осуществляться по временной схеме.


- Приносим извинения за временные неудобства. Просим автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты, - обращается к липчанам городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

В районе перекрёстка для движения транспорта по улице Советской оставили одну полосу, проезд по участку улицы Пушкина от дома №15 закрыт. Внесение изменений не повлияло на работу общественного транспорта. Ожидается, что работы на участке улицы Советская будут завершены 28 июля, что позволит вернуться к привычной схеме движения транспорта.

Ранее планировалось открыть движение в привычном режиме 22 июля.
2 453
#дорога #перекрытие #ремонт

Комментарии (2)

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Логика

13 минут назад
Ну всё верно! А то липчане мало стоят в пробках. Самая жара, а то проезжать будут от работы до дома и обратно быстро. Площадь победы перестала собирать пробки, надо значит на советской.
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К ноябрю

20 минут назад
Кто бы сомневался! Когда это в Липецке ремонтные работы заканчивали в установленные сроки? Не было такого никогда и начинать не надо. Уверен, что и 28 июля они не закончат.
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