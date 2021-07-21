Проезд по улице Пушкина не откроют еще неделю

Коммунальщики намерены ремонтировать сети до 28 июля.

Из-за капремонта теплотрассы движение транспорта на перекрёстке улиц Советская-Пушкина и прилегающих участках до 28 июля будет осуществляться по временной схеме.- Приносим извинения за временные неудобства. Просим автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты, - обращается к липчанам городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.В районе перекрёстка для движения транспорта по улице Советской оставили одну полосу, проезд по участку улицы Пушкина от дома №15 закрыт. Внесение изменений не повлияло на работу общественного транспорта. Ожидается, что работы на участке улицы Советская будут завершены 28 июля, что позволит вернуться к привычной схеме движения транспорта.Ранее планировалось открыть движение в привычном режиме 22 июля.