Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: эксгибиционист у обладминистрации, авиарейсы заграницу и 19-ти килограммовый карп

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#вечЁрка #извращенец #полеты #рыбалка
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Липецкая вечЁрка: эксгибиционист у обладминистрации, авиарейсы заграницу и 19-ти килограммовый карп

Сегодня, 20 июля, липчанки снова всполошились из-за мужчины, который не стеснялся получать удовольствие у всех на виду, Росавиация не разрешила полеты из Липецка в Шарм-Эль-Шейх, и воронежец в Липецкой области выловил царь-рыбу и… отпустил ее.

На лестнице у Соборной площади снова появился эксгибиционист. В этот раз он еще и привлекал к себе внимание звуками. Полиция, естественно, пообещала провести проверку и выяснить, кто нарушил спокойствие горожан. Но пока ей не удалось найти ни одного рукоблуда.

Петровский спуск и его окрестности стали уже своеобразной меккой для извращенцев. Их там видят с завидным постоянством: на спуске у памятника Петру I, возле драмтеатра и  на Городище.

— Прям какое-то движение рукоблудов организовывается, пора в олимпийские игры включать! — посмеялся Фауст.

— В городе ни одного туалета, вот человеку по нужде приспичило у администрации на глазах, — попытался защитить героя материала комментатор.

— Антипрививочник на акции протеста. Липецк. Наши дни, — еще одна версия от Гражданина.

Аэропорт «Липецк» уже 13-ть лет, как международный, а в дальние страны с регулярными рейсами до сих пор туго. Авиакомпания «Северный ветер» просила о разрешении ежедневных перелетов из Липецка в египетский Шарм-Эль-Шейх, но Росавиация допуск не выдала. Зато с 12 июля 2021 года можно летать в турецкую Анталью, но в расписании аэропорта этих рейсов пока нет. Добро на полеты из Липецка в Ош, Бишкек, Бухару, Самарканд, Фергану и Ургенч (вспоминаем географию, ищем на карте, где находятся эти города) получила авиакомпания «Сибирь».

И новость для тех, кто в дальние дали лететь не планирует, а ежедневно ездит в автобусах. В некоторых из них вдруг перестают работать терминалы оплаты проезда банковской картой и пассажирам приходится переплачивать, давая водителю наличность.

Если автобусный терминал не работает в Липецке, то водитель, по правилам, должен работать только на высадку пассажиров. Если такое случилось в любом другом автобусе на территории региона, то пассажир вправе проехать бесплатно. Вот такая несправедливость. Чиновники объяснили это желанием простимулировать перевозчиков не выключать терминалы на маршруте.

— Хотелось бы узнать, почему нет льготного проезда для школьников? Когда в других городах даже студенты имеют льготный проезд, — поинтересовалась Жанна.

— Вот это правильно, всё для народа. Нету бабла — иди пешком, здоровее будешь, — считает Вова.

Мэр Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей. И спасатели сегодня провели спецоперацию «Посейдон». Предупреждали горожан, купающихся там где не надо о том, что купаться там нельзя, штраф 500 рублей. Но сегодня никого не оштрафовали. Между тем, в необорудованных местах с начала купального сезона утонули 38 человек. Только вчера из рек Дон и Матыра подняли трупы двух мужчин 40 и 42 лет.

И позитивная новость на вечер. Воронежец Роман Богатых из запруды на реке Телелюйчик в Усманском районе выловил карпа весом 18,9 килограммов. Кстати, с рыбой ничего плохого не случилось, Роман — спортсмен. Он ее выпустил, после того, как зафиксировал рекорд. И так бывает!

— Судя по лицу, ему и бабы не нужны, красавчег мужик, — видимо, слегка с тоской, написала Варвара.
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#вечЁрка #извращенец #полеты #рыбалка
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