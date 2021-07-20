Липецкая вечЁрка: эксгибиционист у обладминистрации, авиарейсы заграницу и 19-ти килограммовый карп

Сегодня, 20 июля, липчанки снова всполошились из-за мужчины, который не стеснялся получать удовольствие у всех на виду, Росавиация не разрешила полеты из Липецка в Шарм-Эль-Шейх, и воронежец в Липецкой области выловил царь-рыбу и… отпустил ее.