41 минуту назад
53-летнего жителя области будут судить за изнасилование невестки
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного 53-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в изнасиловании невестки.
«Используя физическое превосходство, он подавил сопротивление женщины, закрыв ей рот ладонью. Однако потерпевшей удалось позвать на помощь. На её крики прибежала проживающая по соседству её тетя, ставшая очевидцем преступления», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
29-летняя женщина обратилась в следственные органы. Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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граф Де Ля Фер