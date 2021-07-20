Происшествия

41 минуту назад

53-летнего жителя области будут судить за изнасилование невестки

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#изнасилование
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53-летнего жителя области будут судить за изнасилование невестки

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного 53-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в изнасиловании невестки.

По данным следствия, 8 мая 2021 года пьяный обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда его жена после совместного распития спиртного ушла спать, изнасиловал гостившую у них 29-летнюю невестку.

«Используя физическое превосходство, он подавил сопротивление женщины, закрыв ей рот  ладонью. Однако потерпевшей удалось позвать на помощь. На её крики прибежала проживающая по соседству её тетя, ставшая очевидцем преступления», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.   

29-летняя женщина обратилась в следственные органы. Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.  
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#изнасилование
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Комментарии (3)

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Мнение

13 минут назад
Тор новость дня.
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кит

24 минуты назад
Не можешь пить-не порти жизнь!Если под синькой себя не контролируешь-закодируйся! Или отвечай по всей строгости закона!
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граф Де Ля Фер

30 минут назад
Пусть посидит, подумает. А выйдет уже импотентом.
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