Доброе утро, Липецк!

Наступила среда, 21 июля. Сегодня в городе возможен дождь. Возле парка Победы будет работать мобильный пункт вакцинации. Уже идет прием заявлений на новые выплаты семьям. Едем на работу в сопровождении аудиокниг или разгадываем в транспорте меню героев книг. Ночью загадываем желания.

В Липецке сегодня облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь с грозой. Днем будет от +28 до +30 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.В районе Центрального пляжа стало светлее. Там смонтировали 41 опору освещения и 63 современных светодиодных светильника. Их установили на участке новой дороги от кольцевой развязки возле Петровского моста до зоны пляжа.Юлия предлагает рецепты musthave-напитков этого жарко лета — различных простых вкусных лимонадов.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в магазине «Линия». На прививку ждут с 10 до 14 часов. Также работает офис в ТРЦ «Москва»: ежедневно с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 и в субботу с 14:00 до 16:00. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом. Условия для получения прививки – возраст старше 18 лет, отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации, отсутствие прививок в последние 30 дней, для женщин – отсутствие беременности.29 июля в Нижнем парке состоится велоквест. Уже идет прием заявок от желающих принять участие. Условия - наличие смартфона, велосипеда и друзей.В России продолжается прием заявлений на выплату на детей от шести до восемнадцати лет к 1 сентября. По 10 000 рублей дают на подготовку к учебному году. Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа, 3 июля. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.В небе над Липецком уже можно любоваться на метеорный поток Персеид. Персеиды — один из четырех метеорных потоков, которые лучше всего подходят для наблюдений даже невооруженным глазом. Метеорный поток хорошо заметен на широте Липецкой области, если наблюдать за небом вдали от источников света.Многие сейчас едут на работу. Как скоротать время в общественном транспорте? У нас есть несколько вариантов. Например, можно пройти кулинарный тест по литературе или послушать аудиоспектакль.