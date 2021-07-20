В России

25 минут назад

В Улан-Удэ мать отрезала пальцы своей восьмилетней дочери «за шалость»

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Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на слова пациентов больницы, куда доставили девочку с травмой руки.

Семья заявила, что ребёнок якобы поранился на улице, но сама девочка рассказала, что мама хотела её наказать, припугнув кухонным ножом, и в итоге отрезала ей два пальца.

Как сообщает издание «Ариг Ус», девочку прооперировали, сейчас её здоровью ничего не угрожает. В больнице у ребёнка обнаружили многочисленные синяки по всему телу.

Пресс-секретарь Минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская заявила, что по данному инциденту организована проверка. Уточняется, что в семье пятеро детей — двое родных и трое приёмных.

В правоохранительных органах инцидент пока не комментируют.

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