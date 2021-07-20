Главу ГИБДД Ставрополья и его подчиненных задержали по подозрению в создании банды

Силовики задержали практически всю верхушку УГИБДД по Ставропольскому краю утром 20 июля. Правоохранителей подозревают в создании преступного сообщества. Один из задержанных — начальник управления Алексей Сафонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное», — написал парламентарий. Источник: 360tv.ru