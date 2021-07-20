Дружинников распугала пандемия

В этом году они не патрулируют улицы Липецка, а привлекаются по заявкам полиции к охране правопорядка на церковные праздники и светские мероприятия.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС мэрии Юрий Рыбкин рассказал о деятельности добровольных народных дружин.



Из краткого, в две минуты, отчета следовало, что в Липецке действуют 12 народных дружин, в том числе две - из числа местных казаков. Всего в городе 320 дружинников, «обеспеченных удостоверениями и отличительными повязками». Свои дружины созданы при пяти департаментах городской администрации, четыре - в ЛГПУ, ЛГТУ, институте кооперации и политехническом техникуме. Свои дружины есть даже в садоводческом товариществе «Кооператор» и в АО «ЛГЭК».



Юрий Рыбкин сообщил, что ранее, до пандемии, дружинники три раза в неделю патрулировали улицы Липецка вместе с сотрудниками батальона ППС УМВД РФ по Липецку. Сейчас, в пандемию, дружинники выходят на охрану массовых мероприятий по заявкам полиции. В этом году народные дружины привлекались к охране правопорядка в православные праздники, Крещение и Пасху, а также на бал выпускников «Липецкие зори».