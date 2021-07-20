Арт-пространство в Липецке планируют делать в кредит

Спиртзавод могут превратить в музей с ресторанами. Планируется, что креативный кластер станет частью единого общественного пространства комплекса Набережной с другой стороны реки Воронеж.

Управление градостроительства Липецкой области рассказало о подвижках в создании арт-кластера на территории бывшего спиртзавода на левом берегу реки Воронеж в Липецке. План могут реализовать в кредит.- Эксперты «Дом.рф» осмотрели территорию Мариинского спиртзавода совместно с представителями областной администрации. Территория бывшего спиртзавода на левом берегу Липецка - потенциальное креативное ядро города. На реализацию подобного масштабного проекта требуется значительное финансирование. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности льготного кредитования для выполнения части работ на территории объекта культурного наследия при участии финансового института «Дом.рф», - указано в сообщении управления.Корпуса Мариинского винокуренного завода построены в 1880–1890-е годы. С 1885 года винокуренным заводом владело высочайше утвержденное Товарищество Мариинского винокуренного и ректификационного завода в Липецке, правление которого находилось в Москве. В 1901–1909 годы Мариинский винокуренный и ректификационный завод в Липецке принадлежал Торговому дому «Вогау и Кo», а уже в 1910 году вновь перешел Мариинскому товариществу. В 1919 году завод национализирован.Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры конца XIX века и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Разнообразных форм оконные наличники, сандрики, карнизы, пилястры и пояски, окрашенные в белый цвет, на красном фоне глиняного кирпича делают промышленную архитектуру заводских корпусов яркой и нарядной.Мариинский завод является памятником архитектуры регионального значения.