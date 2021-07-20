сегодня, 11:22
Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Липецкой области сократилось
Это случилось впервые за последний месяц. За последние сутки выявили 242 случая COVID-19, накануне было 252 случая. Для сравнения 20 июля 2020 года были зарегистрированы 15.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 037 случаев COVID-19, выздоровели 32 256 человек, умерли 1042 человека.
В России за сутки выявлены 23 770 случаев COVID-19, выздоровели 22 218 человек, умерли — 784 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 006 536 случаев COVID-19, выздоровели 5 382 213 человек, умерли — 149 922 человека.
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