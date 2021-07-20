Коронавирус

сегодня, 11:22

Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Липецкой области сократилось

8 1452
#коронавирус
Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Липецкой области сократилось

Это случилось впервые за последний месяц. За последние сутки выявили 242 случая COVID-19, накануне было 252 случая. Для сравнения 20 июля 2020 года были зарегистрированы 15.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 242 новых случая коронавируса, 8 человек умерли, 142 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 037 случаев COVID-19, выздоровели 32 256 человек, умерли 1042 человека.

В России за сутки выявлены 23 770 случаев COVID-19, выздоровели 22 218 человек, умерли — 784 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 006 536 случаев COVID-19, выздоровели 5 382 213 человек, умерли — 149 922 человека.
8 1452
#коронавирус

Комментарии (8)

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Гость

7 минут назад
Какие вакцины??? Тут выборы быстрее справляются с ковидлой.
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Поговаривают

8 минут назад
Что уколовшимся разрешат тонировать лобовые стёкла в авто и быть неподсудными за уголовные преступления. Правда али ложь?
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Артурчик

38 минут назад
К выборам больных вообще не будет. Будут нам рассказывать как победили ковидлу. А потом начнётся четвёртая волна, страшнее чем третья.
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липа

46 минут назад
Баранофокусный статист, она неинтересна только страусам, спрятавшим голову в песок.
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Партработник

49 минут назад
Урааааааааааа, срочно всё открываем, "Молодёжный пикник" не может ждать
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Статисту

55 минут назад
Она интересна в Москве
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Мимоходом

55 минут назад
Ну да, выборы всё ближе
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Баранофокусный статист

сегодня, 11:28
Неужели кому-то эта тема интересна? .
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