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Знаменитый долгострой снесли в Липецке

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#долгострой #снос
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Знаменитый долгострой снесли в Липецке

Завершен демонтаж недостроя на улице Шуминского.

В Липецке завершился снос заброшенного долгостроя на улице Шуминского, сообщает через соцсети мэр Липецка Евгения Уваркина. Долгострой занимал территорию и представлял опасность. Что появится на месте долгостроя – решат вместе с жителями района. Среди вариантов: парковка, детская или спортивная площадка.

- Основные работы завершены. Подрядчик расчищает площадку, - уточнила глава администрации Липецка.

Разбирать долгострой на Шуминского начали в конце июня. Начало демонтажа здания затянулся из-за поисков подрядчика. Фактически, снос начался только через год после того, как городские власти обратили внимание за заброшенное строение.
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#долгострой #снос
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Комментарии (2)

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вова

9 минут назад
Радость-то какая! По этому поводу надо хорошенько выпить всем районом, ЗА СЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ.
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Липчанин

32 минуты назад
Хватит писать ерунду- какой "знаменитый" долгострой?? Да кто про него вообще знал кроме жителей ближайших домов?? Пусть лучше наш мэр снесет недоразумение на пересечении 60 лет СССР и пр Победы, или дом на 50 лет НЛМК напротив Петровского рынка.... Вот это действительно знаменитые долгострои, но на это у неё вряд ли сил хватит. А здесь снесли какую то пристройку , А рассказывает типо беность и эболу победили
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