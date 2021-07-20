Знаменитый долгострой снесли в Липецке

Завершен демонтаж недостроя на улице Шуминского.

В Липецке завершился снос заброшенного долгостроя на улице Шуминского, сообщает через соцсети мэр Липецка Евгения Уваркина. Долгострой занимал территорию и представлял опасность. Что появится на месте долгостроя – решат вместе с жителями района. Среди вариантов: парковка, детская или спортивная площадка.



- Основные работы завершены. Подрядчик расчищает площадку, - уточнила глава администрации Липецка.



Разбирать долгострой на Шуминского начали в конце июня. Начало демонтажа здания затянулся из-за поисков подрядчика. Фактически, снос начался только через год после того, как городские власти обратили внимание за заброшенное строение.