Общество
сегодня, 11:08
Липецким энергетикам выписали штраф в 20000 рублей
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На предприятии выявили нарушения безопасности.
Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации провело внеплановую выездную проверку теплоснабжающей организации ООО «Комус» в Липецке.
- Выявлены нарушения обязательных требований: частично отсутствует изоляция трубопроводов котельной, не проведены испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь и тепловых потерь, не проведена своевременная поверка манометров котельной, - сообщает Ростехнадзор.
По результатам проверки были выданы акт и предписание по устранению выявленных нарушений. Назначено наказание по ст. 9.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо на 20 000 рублей.
- Выявлены нарушения обязательных требований: частично отсутствует изоляция трубопроводов котельной, не проведены испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь и тепловых потерь, не проведена своевременная поверка манометров котельной, - сообщает Ростехнадзор.
По результатам проверки были выданы акт и предписание по устранению выявленных нарушений. Назначено наказание по ст. 9.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо на 20 000 рублей.
8 613
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