Общество

сегодня, 11:08

Липецким энергетикам выписали штраф в 20000 рублей

8 613
#штраф #безопасность #энергетика
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Липецким энергетикам выписали штраф в 20000 рублей

На предприятии выявили нарушения безопасности.

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации провело внеплановую выездную проверку теплоснабжающей организации ООО «Комус» в Липецке.

- Выявлены нарушения обязательных требований: частично отсутствует изоляция трубопроводов котельной, не проведены испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь и тепловых потерь, не проведена своевременная поверка манометров котельной, - сообщает Ростехнадзор.

По результатам проверки были выданы акт и предписание по устранению выявленных нарушений. Назначено наказание по ст. 9.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо на 20 000 рублей.
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#штраф #безопасность #энергетика
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Комментарии (8)

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10 минут назад
Можно подумать, что у других коммунальщиков всё идеально... Сегодня, как и много дней подряд, льётся из крана ржавая вода... Это что - норма? "Квадра" - форева?!
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Маруся

26 минут назад
Бульвар Шубина около детского сада вырыты траншеи с начала лета и ничего не делают! ПОЗОРИЩЕ!!!!! ГДЕ ВЛАСТИ ГОРОДА? ГДЕ КОНТРОЛЬ?
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Артурчик

36 минут назад
Нужно ставить всем в пример Квадру и ЛГЭК, у них всегда все в порядке.
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Фокс

43 минуты назад
Когда же враг начнёт наступать на б.Шубина? Противотанковые рвы давно готовы, ещё с начала лета, даже трубы валяются, даже наших бойцов перебросили на другой фронт
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Можно узнать хитрость?

53 минуты назад
Каким же образом проводятся гидравлические испытания что после них спустя 1-2 недель возле домов начинаются рваться трубы? При испытаниях они не рвутся. И ремонты затягиваются ещё на неопределённый срок.
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Cunac

сегодня, 11:25
Напротив пединститута все время копают наверное золото ищут!
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Бережливые технологиии

сегодня, 11:22
Штрафовать Квадру приказа не поступало.
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Пройдите по дворам в городе.

сегодня, 11:19
Вам выслать фото Квадро? Всё разрыто во дворах, эти барханы всё лето дело нет не кому. Трубы не изолируют, не красят перед их закрытием в лодки.
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