Липецким энергетикам выписали штраф в 20000 рублей

На предприятии выявили нарушения безопасности.

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации провело внеплановую выездную проверку теплоснабжающей организации ООО «Комус» в Липецке.



- Выявлены нарушения обязательных требований: частично отсутствует изоляция трубопроводов котельной, не проведены испытания тепловой сети на определение гидравлических потерь и тепловых потерь, не проведена своевременная поверка манометров котельной, - сообщает Ростехнадзор.



По результатам проверки были выданы акт и предписание по устранению выявленных нарушений. Назначено наказание по ст. 9.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо на 20 000 рублей.