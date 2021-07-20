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В августе путешественники захотели побывать в Липецке

3 558
#путешествия
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В августе путешественники захотели побывать в Липецке

Отмечается спрос авиабилетов в город металлургов

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на  сервис для планирования путешествий, на август отмечается активный спрос на авиабилеты в Астрахань, Назрань, Мурманск, Псков, Южно-Сахалинск, Волгоград и Липецк.

Главными направлениями для путешественников в августе является столица Дагестана – Махачкала и Геленджик.

По данным июльского исследования популярного сервиса по бронированию и продажам авиабилетов, путешественники проводят этим летом в Липецке всего лишь трое суток.

3 558
#путешествия
1

Комментарии (3)

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