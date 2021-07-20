Общество
сегодня, 10:50
В августе путешественники захотели побывать в Липецке
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Отмечается спрос авиабилетов в город металлургов
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на сервис для планирования путешествий, на август отмечается активный спрос на авиабилеты в Астрахань, Назрань, Мурманск, Псков, Южно-Сахалинск, Волгоград и Липецк.
Главными направлениями для путешественников в августе является столица Дагестана – Махачкала и Геленджик.
По данным июльского исследования популярного сервиса по бронированию и продажам авиабилетов, путешественники проводят этим летом в Липецке всего лишь трое суток.
Главными направлениями для путешественников в августе является столица Дагестана – Махачкала и Геленджик.
По данным июльского исследования популярного сервиса по бронированию и продажам авиабилетов, путешественники проводят этим летом в Липецке всего лишь трое суток.
3 558
А что
столица туризма
Фауст