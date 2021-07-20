Садоводов пугает остановочный павильон

И не зря: вандалы разбили его сразу после установки.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Владимир. Он рассказал о неприятной ситуации, в которую попали садоводы Подгорного. На остановке «Телецентр» они практически не пользуются павильоном, так как боятся, что на них рухнут стекла.



- На конечной остановке автобуса №37 в селе Подгорном убрали железную остановку и взамен поставили вот эту «новую». Пожилые люди боятся туда заходить, так как есть большие трещины в стёклах, и в любой момент от ветра они могут обрушиться, - рассказывает Владимир. - Сделали новую дорогу, а остановки ставят списанные. Разве сейчас такие «новые» остановки ставят в нашем городе?



Ситуацию с опасным павильоном прокомментировали в администрации Липецка. Оказалось, что в Подгорном поставили добротный павильон, но неизвестные сразу его испортили.



- На остановке «Телецентр» был установлен старый грязный металлический павильон, который не подлежал восстановлению. Когда стартовал ремонт улицы, его демонтировали. Сейчас в этом месте установили отремонтированный комплекс. В нем была восстановлена крыша, вставлены стекла, сварены металлические конструкции. Помыть его планировали после того, как на улице Подгоренской завершат грязные работы – уложат асфальт. Однако, теперь специалистам придётся не только приводить в порядок остановку, но и восстанавливать стёкла в ней, их, к сожалению, разбили после установки, - рассказали в мэрии Липецка.