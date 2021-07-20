Происшествия

44 минуты назад

В селе под Липецком стая собак рвет скот и птицу

14 2167
#дети #безопасность
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В селе под Липецком стая собак рвет скот и птицу

А вчера псина кинулась на ребенка, который от испуга упал и разбил лицо.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила жительница села Частая Дубрава Любовь Частушкина и сообщила, что вчера на ее 6-летнего сына кинулась уличная собака. Мальчик испугался, кинулся бежать, упал и разбил лицо.

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Любовь Частушкина рассказала, что жителей улицы Спортивной и частных домов терроризируют четыре крупные собаки, у которых недавно появился еще и щенок. У самой женщины они загрызли 43 трехнедельных цыплят-бойлеров, у одной ее соседки – 16 цыплят и 11 индюшат, у другой загрызли четырех козлят.

– После того, как мой сын вернулся домой с разбитым подбородком в окровавленной футболке, я тут же вызвала полицейских и главу сельсовета. Полицейские приняли от меня заявление, и на этом все! Мы живем в пятиэтажке. Рядом – еще один такой дом. В семьях – много детей. И они постоянно контактируют с этими собаками. Чего ждать дальше? Нападения на детей и укусов? – спрашивает мама пострадавшего мальчика.

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Мы адресовали ее вопрос главе Частодубравского сельсовета Екатерине Сениной:

– Действительно, у пятиэтажек живут две стерилизованные, чипированные собаки. Сами жильцы скинулись деньгами на то, чтобы они были безопасны для их детей, которые этих собак очень любят. Их подкармливают, с ними играют. Всех детей из этих домов собаки знают. И они совсем не агрессивны - их таскают за хвосты и уши. Все дети, с которыми я вчера поговорила, утверждают, что когда сын Частушкиной почему-то побежал от собак и упал, животные к нему даже не пошли. Но женщина все же написала заявление в полицию. Две другие собаки – не чипированные. Мы обратимся в специализированную организацию, чтобы их отловили и стерилизовали. Если они будут агрессивны, их оставят в питомнике. Если спокойны, то вернут туда, откуда выловили.

Екатерина Сенина признает тот факт, что кто-то уничтожает живность в домовладениях, но говорит, что никто из пострадавших, лишившихся птицы или скотины, не видел, что домашнюю живность рвала именно эта стая, живущая у многоэтажек. Глава сельской администрации считает, что заявления Любови Частушкиной о нападении на домашних животных этой стаи собак – ее предположения.

– У нас заключен договор с организацией на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных. Мы, конечно, обратимся к ее услугам, чтобы две не чипированные собаки из Частной Дубравы были пойманы и прошли все необходимые для установления их безопасности для людей процедуры. Но большего, кроме как отловить, стерилизовать и чипировать бродячих собак сделать мы не можем. Это - общефедеральная проблема, полностью она еще не отрегулирована, – прокомментировал GOROD48 ситуацию глава Липецкого района Давид Тодуа.
14 2167
#дети #безопасность
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Комментарии (14)

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Ирина

1 минуту назад
Этот беспредел твориться потому что собачий приют который находится в селе Студёные Хутора никто не контролирует!!! Мы в своём селе (дом именно в Студеных Хуторах) детей не можем выпустить на улицу и самы взрослые боятся ходить на автобус и в магазин, так как собаки ходят стаями по 6-8 штук. А ночами приходится их отпугивать от домов при помощи петард!! Безобразие!!!
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Катя

3 минуты назад
777, приезжай и посмотришь что у него.Флюс или разбито
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Гостья1

5 минут назад
Нет денег в казне,вводите налог на владение собаками и за их счёт приюты и содержание.Ждете чего?Стая собак в парке Победы на глазах оранников загрызла Лань,все помните и это центр города.Овраги,лога,парки леса ,рыси выходили на дорогу -не пора ли принимать меры??
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Сын в маму, видимо

6 минут назад
Тоже боится того, чего нет
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Любовь

8 минут назад
Зоя, * и посмотрите какие они маленькие
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Не местный

8 минут назад
Эти собаки,что на фото ягнёнка точно не загрызут. Но кто то же в селе убивает живность реально. Скинуться на видеокамеры ,пары штук хватит и в течении недели найдется хищник.
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Михаил

8 минут назад
В администрацию их жить.
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777

8 минут назад
А где травма у мальчика? По - моему, у него флюс. К стоматологу сводить не пробовали?
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пчел

11 минут назад
козлята тоже были миленькие, и очень хотели жить!
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Любовь

12 минут назад
Тая, когда на вашего ребёнка нападёт тогда я посмотрю как вы запоете
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