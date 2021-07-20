В селе под Липецком стая собак рвет скот и птицу

А вчера псина кинулась на ребенка, который от испуга упал и разбил лицо.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила жительница села Частая Дубрава Любовь Частушкина и сообщила, что вчера на ее 6-летнего сына кинулась уличная собака. Мальчик испугался, кинулся бежать, упал и разбил лицо.Любовь Частушкина рассказала, что жителей улицы Спортивной и частных домов терроризируют четыре крупные собаки, у которых недавно появился еще и щенок. У самой женщины они загрызли 43 трехнедельных цыплят-бойлеров, у одной ее соседки – 16 цыплят и 11 индюшат, у другой загрызли четырех козлят.– После того, как мой сын вернулся домой с разбитым подбородком в окровавленной футболке, я тут же вызвала полицейских и главу сельсовета. Полицейские приняли от меня заявление, и на этом все! Мы живем в пятиэтажке. Рядом – еще один такой дом. В семьях – много детей. И они постоянно контактируют с этими собаками. Чего ждать дальше? Нападения на детей и укусов? – спрашивает мама пострадавшего мальчика.Мы адресовали ее вопрос главе Частодубравского сельсовета Екатерине Сениной:– Действительно, у пятиэтажек живут две стерилизованные, чипированные собаки. Сами жильцы скинулись деньгами на то, чтобы они были безопасны для их детей, которые этих собак очень любят. Их подкармливают, с ними играют. Всех детей из этих домов собаки знают. И они совсем не агрессивны - их таскают за хвосты и уши. Все дети, с которыми я вчера поговорила, утверждают, что когда сын Частушкиной почему-то побежал от собак и упал, животные к нему даже не пошли. Но женщина все же написала заявление в полицию. Две другие собаки – не чипированные. Мы обратимся в специализированную организацию, чтобы их отловили и стерилизовали. Если они будут агрессивны, их оставят в питомнике. Если спокойны, то вернут туда, откуда выловили.Екатерина Сенина признает тот факт, что кто-то уничтожает живность в домовладениях, но говорит, что никто из пострадавших, лишившихся птицы или скотины, не видел, что домашнюю живность рвала именно эта стая, живущая у многоэтажек. Глава сельской администрации считает, что заявления Любови Частушкиной о нападении на домашних животных этой стаи собак – ее предположения.– У нас заключен договор с организацией на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных. Мы, конечно, обратимся к ее услугам, чтобы две не чипированные собаки из Частной Дубравы были пойманы и прошли все необходимые для установления их безопасности для людей процедуры. Но большего, кроме как отловить, стерилизовать и чипировать бродячих собак сделать мы не можем. Это - общефедеральная проблема, полностью она еще не отрегулирована, – прокомментировал GOROD48 ситуацию глава Липецкого района Давид Тодуа.